العراق يطالب الكويت بتفعيل مؤتمر المانحين خلال زيارة وزير خارجيتها

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الاحد، اهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين الذي عقد في الكويت، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح الذي زار بغداد امس.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (المدى) إن “صالح اكد خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر الصباح، على أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت لإعادة إعمار العراق، كما أكد أن العراق حريص على إقامة علاقات متينة مع الكويت انطلاقًا من الأواصر الأخوية والوشائج التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين”، مشيرًا إلى أن “المراحل المتقدمة التي قطعها البلدان في التعاون والعمل المشترك تدعو إلى التفاؤل”.

وشدد رئيس الجمهورية على “أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين”، مبينًا أن “الأزمات السياسية والاقتصادية وانتشار جائحة كورونا تتطلب من دول المنطقة المزيد من التنسيق والتكاتف لتجاوز هذه الأوضاع بغية ترسيخ ركائز الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب”.

ونقل وزير الخارجية إلى رئيس الجمهورية بحسب البيان، “دعوة من سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح لزيارة الكويت”، ووعد صالح بتلبيتها في أقرب فرصة.

واضاف البيان أن “رئيس الجمهورية حمل تحياته وتمنياته لسمو الأمير بدوام الصحة والعافية، وللشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم والنماء”.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية الكويتي الذي حمل معه رسالة خطية من أمير دولة الكويت.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان أن “وزير الخارجية الكويتي نقل تحيات أمير دولة الكويت، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومباركته لرئيس الوزراء بمناسبة استكمال التشكيلة الحكومية، كما نقل تعازي الأمير بوفيات جائحة كورونا وتمنياته بشفاء جميع المصابين”.

وأكد وزير الخارجية الكويتي، بحسب البيان، قائلا إن “العلاقة ما بين العراق والكويت ضاربة في جذور التأريخ، وأن أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في السرّاء والضرّاء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر”.

وجرت خلال اللقاء مناقشة تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب بوصفه تحديا مشتركا بين دول المنطقة، فضلا عن مناقشة الأزمة الاقتصادية وتدهور أسعار النفط العالمية.

كما استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزير الخارجية الكويتي، بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بحسب بيان للحلبوسي.

وبحسب وسائل إعلام خليجية، فإن الجانبين العراقي والكويتي سيبحثان قضايا الربط الكهربائي بين العراق والكويت، وإمكانية تقديم الكويت دعما ماليا للعراق لتجاوز أزمته المالية الخانقة الحالية، بسبب تدهور أسعار النفط العالمية، وانتشار وباء كورونا، إضافة إلى إمكانية إعادة جدولة الدفوعات المستحقة على العراق لصندوق التعويضات نتيجة غزوه للكويت عام 1990، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدوليّ على أن يدفعها العراق لاحقًا، فضلًا عن تشجيع الاستثمار الكويتيّ في العراق ليشمل القطاعات التجاريّة والصناعيّة وتطوير البنى التحتيّة للمحطات الكهربائية وتفعيل وتسريع مدّ شبكة الكهرباء العراقية مع دول الخليج.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر على خلفية الغزو العراقي للكويت في صيف عام 1990 ان تدفع بغداد مبلغ 52,4 مليار دولار لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية ومنظمات وعاملين اجانب تضرروا من الغزو، وفي سياق تعزيز العلاقات بين البلدين تبرعت الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار في آذار الماضي لإعانة العراق في جهود مكافحة وباء كورونا.

وفي 23 من الشهر الماضي، بعث الكاظميّ رسالة خطّية إلى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد حملها نيابة عنه وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الذي ترأس وفدا عراقيا مبعوثا إلى الكويت، حيث بحث مع المسؤولين هناك تطوير البنى التحتيّة للمحطات الكهربائية العراقية، وتفعيل وتسريع مدّ شبكة الكهرباء مع دول الخليج، وبناء مشاريع مُشتركة بين الجانبين، خاصّة في مجال الصناعات النفطيّة لتلبية احتياجات الجانبين وتفعيل مُقرّرات مُؤتمَر المانحين وسُبُل استثمار الأموال المرصودة لاعادة إعمار المناطق العراقية المُحرّرة من الإرهاب وموضوع ترسيم الحُدُود البحريّة وإنهاء الملفات العالقة بين البلدين.

وكان العراق قد توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم داعش الذي سيطر على ثلث البلاد لكنه استأنفها عام 2018، وحاليا تذهب 3 في المئة من عائدات تصدير النفط العراقي إلى الكويت، التي تعاني أيضًا من انخفاض أسعار النفط.

وكانت الكويت قد استضافت في منتصف شباط عام 2018 مؤتمرا دوليا لاعادة إعمار العراق اسفر عن تعهدات للدول المشاركة وصلت إلى 30 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب ضد داعش.

كما تلقى الكاظمي في 8 ايار الماضي اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح قدّم إليه خلاله التهاني بحصوله على ثقة البرلمان وتمنى له الموفقية في مهامه بقيادة العراق وتجاوز أزمة وباء كورونا والتهديدات الارهابية والاقتصادية وتعزيز دور العراق في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. جرى خلال الاتصال “بحث تشكيل لجنة برئاسة العراق تعالج ما تبقى من ملف التعويضات وكذلك تنفيذ مقررات مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق”.