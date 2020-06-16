الكاظمي لوفد ائتلاف الوطنية: يجب استدامة العمل الوطني من أجل تخطي العقبات

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، انه يجب استدامة العمل الوطني من أجل تخطي العقبات.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، وفداً يمثل ائتلاف الوطنية”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة، وسير الحوار بين الأطراف السياسية العراقية من أجل مواجهة التحديات التي يمرّ بها العراق اليوم”.

وشدد رئيس مجلس الوزراء “على أهمية استدامة العمل الوطني من أجل تخطي العقبات الاقتصادية والأمنية والسياسية الراهنة، وصولاً الى تنفيذ أهداف برنامج الحكومة”.