النزاهة النيابية تعلق على استعادة 41 مليار دينار بشأن عقد تامين التربية

علقت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، على استعادة 41 مليار دينار بشأن عقد تامين وزارة التربية.

وقالت اللجنة في بيان انها “بجهود وتكاتف اللجنة مع رئاسة المجلس وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية قدمت في وقت سابق ملف عقد التامين الذي ابرمته وزارة التربية مع احدى الشركات، للقضاء العراقي، والذي تم اعتباره هدرا للمال العام وتضييع لحقوق الموظفين”.

واضافت ان “القضاء اصدر قراره اليوم باستعادة قيمة العقد البالغة 41 مليار دينار، مع استمرار الاجراءات التحقيقية مع المتهمين الرئيسيين في القضية بضمنهم ويزرة التربية السابقة وعدد من وكلاء الوزارة”.