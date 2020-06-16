بين الإمام علي و الزبير و قنبر و انا و أنا و أنتم و أنتم يا لصوصا سفهاء !

بقلم مهدي قاسم

حسب شواهد و إشارات تاريخية ــ وربما قد يكون فيها شيئا من تهويل ومبالغة ــ يُقال كان الإمام علي بن أبي طالب من أكثر حكام عصره نزاهة على صعيد التعامل مع المال العام ، و ذلك لحرصه الشديد عليه بمنتهى نزاهة و استقامة ، حيث اعتبر المال العام أمانة في رقبته ، ولم يأخذ منه أكثر مما له حقا وشرعا ولا أهدره أو بذره على رفاهيته وملذاته ، بطبيعة الحال ولا منحه أو وهبه للأقربين محاباة و لا للأبعدين و الآخرين مساومة بهدف دعم سلطته التي كانت مهددة بالمخاطر من كل حدب و صوب ، ربما فعل ذلك انطلاقا من اعتقاده أن هذا المال الذي هو موكل عليه بشرف المسؤولية و التصرف به مثلما يريد ، هو مال الشعب أو الأمة ، و لكونه كان صاحب ضمير و أخلاق عالية وسامية و صاحب شعور بالمسؤولية الأخلاقية كحاكم ومسؤول فحرص كل الحرص على صون وحماية المال العام وأن لا يعطى أو يوزع هذا المال ، الأمانة ، إلا بالحق لمن يستحقه شرعا و عدلا ..

و بسبب هذه النزاهة و الأمانة ، قيل حتى أن أخاه عقيل انشق عليه والتحق بركب معاوية صاحب السلطة الفاسدة وشاري الذمم والضمائر لتقوية سلطته ونفوذه السياسي ، كما أنه اختلف لهذا السبب مع الزبير بن العوام أيضا الذي كان يطالب بحصته من المال العام كامتياز جهاد ديني ( يعني مثل جماعتنا الرفحاويين حاليا !! ) حيث رفض الإمام علي إعطائه شيئا من المال العام بدون وجه حق فدار بينهما الحوار التالي حيث قال له الإمام علي :

ــ ( “إن جهادكم لوجه الله ، ’ و الله هو الذي يعوضكم أما الأموال للناس وسأوزعها بالتساوي ولو كان المال مالي لوزعته بالتساوي فكيف والمال مال الناس” )

فرد الزبير على علي قائلا

:-” اتساويني بعبدي و انا من انا ؟!!” .

فقال علي ع…” انا اخذ مثل قنبر وانا من انا ” ـــ منقول ) ..

و الآن وصلنا إلى بيت القصيد يا أصحاب العصيد الدسم العتيد و عشاق الدولار الوطيد من الأحزاب الإسلامية و” شيعة ” السلطة الفاسدة في العراق ، لنسألهم أنه :

ــ إذا كنتم من” شيعة ” علي فعلا ـــ مثلما تدعون و تزعمون ــ فلماذا تصرفتم وتتصرفون بالمال العام كأنه أموال أجدادكم ، وعلى عكس تماما من موقف الإمام علي من هذه الناحية ، أي من حيث السرقة واللصوصية و التبذير و الهدر المفرطين بزعم الجهاد ؟ ..

أليس من صدق مبادئ و أخلاق الالتزام الكامل بتعاليم و مبادئ من نزعم نحن تابعين له وسائرين على دربه وحاملين ميزان حقه و مشاعل عدله ؟..

أم أنا غلطان يا لصوصا سفهاء ؟!..

بل، و بأي حق تسيئون لقيمه ومبادئه ، بصفتكم لصوصا و مجرمين سياسيين ؟، زاعمين بأنكم تمثلون قيمه ومبادئه ومجمل تراثه في الوقت الذي أنتم تمارسون فساد معاوية بحق المال العام و جرائم يزيد بحق المعارضين والمتظاهرين من أجل الخبز والعمل و الخدمات و الإصلاح ؟…

فلماذا لا تمارسون لصوصيتكم و ظلمكم بحق الناس من حيث تسببون معاناة وعذابات فظيعة لملايين العراقيين بعيدا عن تعاليم وقيم الإمام علي ؟..

تصرفوا و قولوا نحن ونحن قادة أحزاب الإسلام السياسي، نحب المال العام ، ونسرقه ، لأننا في السلطة و خلاص ، نحن ونحن أحزاب الفساد ومليشيات البلطجة والانفلات ؟ ..

متون لابد منها :

*صرح رئيس الحكومة السيد مصطفى الكاظمي أن صديقا له قال :

ــ أن كل فرد من مجموع 15 من أفراد عائلته يقبضون مليون ونصف مليون دينار ، كل واحد على حدة ، كراتب تقاعدي ” رفحاوي ” وجهادي فضلاوي ولكن الأدهى من ذلك ، أن صديقه هذا يملك محطة بنزين تدره عليه ملايين دولارات سنويا !!..

فهذا الكلام ليس من عندياتنا ولا نقلا عن الفيسبوك أو عن مواقع مشكوكة بمصداقيتها ، إنما أنه كلام يؤكده رئيس الحكومة العراقية بكامل مسؤولية و أمام الملأ والعلن وممثلي الإعلام و الصحافة . .

حسنا ……………………….

فهل يوجد ظلم أكبر من هذا الظلم بحق الذين يجوعون و كذلك بحق ممن ينبشون بين الزبالة و القمامة بحثا عن لقمة خبز يابسة ؟ وذلك من شدة فقرهم وعوزهم و حرمانهم وهم من أبناء جلدتكم التمساحية وفقراء الجنوب ؟ يا ” شيعة ” السلطة الفاسدة ؟ ..

بينما لو افترضنا أن راتبا تقاعديا واحدا يبقى للعائلة الرفحاوية المذكور ــ أعلاه ــ والباقي 14 راتبا تقاعديا يُقدم للعائلات الفقيرة جدا ، و على شكل خمسائة دينار لكل عائلة ، لأمكن إنقاذ أكثر من 43 عائلة من مخالب جوع و فقر وعوز مذل ..

** كما نُشرت وثيقة أو هوية تقاعد لشاب رفحاوي من مواليد 1995 ؟!! ، في الصورة أدناه :

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صورة عن فقراء العراق يعتاشون على القمامة و الزبالة في بلاد ما بين الرافدين و فوق أنهار النفط !!! .

كما نُشرت وثيقة أو هوية تقاعد لشاب رفحاوي من مواليد 1995 في الصورة أدناه :

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