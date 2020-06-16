تحالف الفتح يدعو الخارجية الى تسجيل شكوى رسمية بخصوص التجاوزات التركية المتكررة

ادان تحالف الفتح، الاثنين، قصف القوات التركية لقضاء سنجار، فيما دعا وزارة الخارجية الى تسجيل شكوى رسمية بخصوص التجاوزات التركية المتكررة.

وقال التحالف في بيان “ندين باشد عبارات الادانة والاستنكار قصف القوات التركية لقضاء سنجار”، مبينا انه “اعتداء على السيادة الوطنية وتجاوز سافر على القوانين والاعراف الدولية وضرب لقواعد حسن الجوار”.

واضاف ان “ذلك هي اعمال استفزازية تكررت لاكثر من مرة من قبل القوات التركية وهو عمل مخالف للقانون يضاف الى تواجد معسكر لهذه القوات داخل الاراضي العراقية دون اي مسوغ قانوني والتي نوكد مرة اخرى مطاليبنا بسحبها فورا”.

وتابع ان “القصف التركي ل‍سنجار رسالة سياسية غير لائقة على هامش رغبة انقرة بتوسيع التعاون والتنسيق الاقتصادي والتجاري والامني والنفطي مع بغداد وتستهدف بالصميم الزيارة المرتقبة للرئيس التركي الى العراق”، داعيا الحكومة ووزارة الخارجية الى “تسجيل شكوى رسمية لدى الامم المتحدة ومجلس الامن ومنظمة التعاون الاسلامي بخصوص التجاوزات التركية المتكررة”.

وطالب التحالف “ابناء شعبنا الابي بمزيد من الوحدة والتلاحم لمواجهة جميع التحديات”.