جماعات الكاتيوشا تختبر تعهد الحكومة بمهاجمة قاعدة التاجي

حاولت “جماعات الكاتيوشا” جس النبض بمهاجمة معسكر التاجي مساء السبت، خصوصا بعد تسرب معلومات من اطراف في الحوار الستراتيجي افادت بان بغداد التزمت بتأمين المقار التي تضم قوات التحالف الدولي رغم اعترافها بصعوبة تطبيقه.

واتهمت قيادة العمليات المشتركة، جهات لم تسمها بخلط الأوراق والعبث بأمن العراق بعد مهاجمة المعسكر. واعلنت عن توجيه عاجل للقيام بجهد استخباري نوعي للكشف عن هذه الجهات ووضعها تحت طائلة القانون.

و”جماعات الكاتيوشا” – هي تسمية لجهات مسلحة مجهولة تستخدم هذا النوع من الصواريخ لمهاجمة مقار التحالف الدولي والسفارة الاميركية في بغداد. وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته (المدى): “رغم تحذيراتنا السابقة للجهات التي تحاول خلط الاوراق من خلال العبث بالأمن وتهديد قواتنا الامنية البطلة من خلال استهداف معسكراتها، الا ان هذه الجهات أقدمت مساء السبت على إطلاق صاروخي كاتيوشا من الشارع الرئيس المقابل لمنشأة النصر شمالي بغداد”.

وأضاف البيان أن الصاروخين “سقطا داخل معسكر التاجي (معسكر تابع للقوات الامنية العراقية) دون خسائر، في رسالة لا تريد الخير للعراق وشعبه خاصة خلال هذه المرحلة”.

وتابع: “وعليه فإن أجهزتنا الأمنية تلقت توجيها عاجلا للقيام بجهد استخباري نوعي للكشف عن هذه الجهات التي رغم تحذيراتنا لها، تسعى لإضعاف العراق”. واختتمت قيادة العمليات المشتركة بيانها بالقول: “ليعلم من سولت له نفسه العبث بأمن العراق إنه سيكون تحت طائلة القانون عما قريب”. ومنذ تشرين الأول 2019 شهد العراق حوالي 30 هجومًا استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية.

وكان قصف صاروخي واسع بـ18 صاروخًا قد استهدف قاعدة التاجي يوم 11 آذار الماضي ما أسفر عن مقتل مواطنين أميركيين وطبيبة عسكرية بريطانية، وردًا على هذا الهجوم نفذت الولايات المتحدة هجوما جويا على مواقع لكتائب حزب الله. ويقع معسكر التاجي في قضاء يحمل الاسم نفسه على بعد 35 كيلومترًا شمال العاصمة بغداد، ويستضيف جنودا أميركيين وقوات أخرى أجنبية من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وتزامن هجوم السبت مع اندلاع حريق داخل مقر فرقة الرد السريع في مطار بغداد الدولي.

نفت إدارة مطار بغداد الدولي، أمس الأحد وجود حريق داخل المطار المدني، مبينة أن الحريق نشب في الجانب العسكري وتمت السيطرة عليه.

وقالت إدارة المطار في توضيحٍ لها، إنه “لا صحة لوجود حريق داخل المطار المدني وإنما الحريق جرى في موقع الرد السريع في الجانب العسكري وتمت السيطرة عليه من قبل ابطال الدفاع المدني وشعبة الاطفاء في مطار بغداد الدولي”.

وأكدت “استمرار العمل في استقبال الرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج ضمن جدول الرحلات المخصصة استنــادًا إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في البلاد”.