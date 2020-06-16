داخلية كردستان تقرر تمديد منع التنقل بين المحافظات

اعلنت وزارة الداخلية باقليم كردستان، الثلاثاء، عن تمديد منع التنقل بين المحافظات.
وقالت الوزارة في بيان انه “تقرر تمديد منع التنقل بين محافظات الاقليم بالاضافة الى حظر التنقل باتجاه المحافظات العراقية الى الاول من تموز المقبل”.
اعلنت وزارة الداخلية باقليم كردستان، الثلاثاء، عن تمديد منع التنقل بين المحافظات.
وقالت الوزارة في بيان انه “تقرر تمديد منع التنقل بين محافظات الاقليم بالاضافة الى حظر التنقل باتجاه المحافظات العراقية الى الاول من تموز المقبل”.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.