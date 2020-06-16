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رئيس البرلمان العربي يُطالب الجمهورية التركية باحترام سيادة العراق وإيقاف عملياتها العسكرية أحادية الجانب في شمال العراق

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات العمليات العسكرية أحادية الجانب التي قامت بها الجمهورية التركية في شمال العراق، مُطالباً الجمهورية التركية بإيقاف عملياتها العسكرية أحادية الجانب.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الأعمال تُعد تعدياً على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن دعمه وتأييده لما صدر عن مجلس النواب ووزارة الخارجية في جمهورية العراق بشأن إدانة وشجب العمليات العسكرية التركية المتكررة على شمال العراق والطلب بإيقافها واحترام سيادة العراق، مؤكداً وقوف البرلمان العربي التام مع جمهورية العراق في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادتها والتصدي لأي اعتداء على أراضيها.

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