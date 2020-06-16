عالية نصيف تثمن توجهات وزارتي الصناعة والكهرباء نحو تحقيق التكامل.. وتؤكد: سنسحب البساط من تحت الفاسدين

ثمنت النائبة عالية نصيف توجهات وزارتي الصناعة والكهرباء نحو تحقيق التكامل بالاعتماد على الصناعة الوطنية، داعية بقية الوزارات إلى أن تحذو حذوهما في هذه التوجهات التي ستسحب البساط من تحت الفاسدين وتضع نهاية لسرقة المال العام .

وقالت في بيان اليوم :” أن وزارة الكهرباء بادرت إلى توجيه دعوة إلى وزارة الصناعة لعقد اجتماع بين الوزارتين وبمستوى متقدم لمناقشة آفاق التعاون وبيان الإمكانيات المتاحة من قبل شركات الصناعة وبما يخدم قطاعات انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وأن يتم تشكيل لجنة عليا من الوزارتين لهذا الغرض “.

وبينت نصيف :” أن وزارة الصناعة ردت على وزارة الكهرباء مبدية استعدادها التام للتعاون وعودة تشغيل المصانع الحكومية، وإنشاء مصنع لمادة معطلات الفناديوم وبحسب المواصفات المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء وبأسعار مناسبة وأقل من سعر المستورد “.

وأكدت نصيف :” أن هذه التوجهات التي تعد ضربة للفاسدين وسراق المال العام، ستسهم في إعادة الحياة للصناعة الوطنية من خلال تحقيق التكامل بين عدد من الوزارات ” ، داعية بقية الوزارات إلى أن تحذو حذوهما في تشجيع الصناعة الوطنية، مع ضرورة قيام رئيس الوزراء بتشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الوزارتين أعمالهما ومدى الجدوى المتحققة من هذا التكامل وأن يشجع بقية الوزارات على تطبيق هذه التجربة ضمن مجالات اختصاصها لتقليل الاعتماد على الاستيراد وعدم ذهاب الأموال إلى الخارج “.