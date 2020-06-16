متظاهرو ذي قار يحاصرون مبنى المحافظة ويطالبون بفتح ملفات الفساد

ذي قار / حسين العامل

تظاهر المئات من ناشطي ومتظاهري ساحة الحبوبي أمس الاثنين (15 حزيران2020) أمام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بالتعجيل بإجراءات تغيير مدراء الدوائر وإحالة ملفات الفساد وهدر المال العام الى هيئة النزاهة ، وفيما هدّدوا بإقالة المحافظ في حال تباطأ بإقالتهم ، واصل محتجزو رفحاء وقفتهم الاحتجاجية وقاموا بقطع طريق المرور السريع للمطالبة بإعادة رواتبهم وامتيازاتهم المثيرة للجدل .

وقال الناشط المدني أحمد التميمي للمدى إن ” أكثر من مئتي ناشط ومتظاهر توجهوا من ساحة التظاهرات في الحبوبي صوب مبنى محافظة ذي قار للتظاهر والمطالبة بالتعجيل بإقالة مدراء الدوائر وتحويل ملفات الفساد في دوائرهم للتحقيق في هيئة النزاهة”، وأضاف إن “المتظاهرين لوحوا بإقالة المحافظ في حال لم يستجب لمطالبهم ويعجل بتنفيذ وعوده بتحقيق الإصلاح الإداري التي قطعها للمتظاهرين في وقت سابق”.

واستدرك التميمي الذي شارك زملاؤه المتظاهرين بطرح مطالب التظاهرات خلال لقائهم بالمحافظ ناظم الوائلي أن ” هدف المتظاهرين الأساس ليس تغيير المحافظ وإنما التعجيل بتنفيذ مطالب المتظاهرين وفي حال تلكأ في ذلك سيضطرون لإقالته “، مبيناً أن ” المحافظ وخلال لقائه بالمتظاهرين طلب مَنحه المزيد من الوقت لاستكمال حملة تغيير المدراء التي انطلقت منذ نحو أسبوع وبين لهم إن اجراءات تغيير المدراء بعضها يدخل ضمن صلاحياته والبعض الآخر يتطلب مخاطبة واستحصال موافقة الوزارات المعنية والجهات المركزية بهذا الصدد”.

وأردف الناشط المدني أن ” المتظاهرين بدورهم رفضوا ذلك وابدوا اعتراضهم حتى على الأشخاص الذين تم تعيينهم مؤخراً كبدلاء لبعض المدراء المقالين ولاسيما بديل مدير التربية ” مبيناً ” إدارة المحافظة لم تكن موفقة في اختيار بدلاء المدراء المقالين كونها استبدلتهم بأشخاص البعض منهم معروف بولاءاته الحزبية وهذا ما لا ينسجم مع مطالب المتظاهرين”.

وأشار التميمي الى أن “المتظاهرين يطالبون بعملية تغيير وإصلاح إداري حقيقي وليس شكلي وأن يكون المدير البديل مستقلاً وكفوءاً ونزيهاً ومقبولاً من الجماهير”، موضحاً أن ” تغيير مدير حزبي وتعيين بديل عنه من نفس الحزب أمر مرفوض وقد أبلغنا المحافظ بذلك كون السكوت على هذا الأمر يمنح الأحزاب فرصة للالتفاف على مطالب المتظاهرين ويسهم بالإبقاء على المحاصصة الحزبية”

وتابع التميمي أن ” المتظاهرين أبلغوا المحافظ أن التظاهرة القادمة ستكون أكبر وستجعله يضطر لتقديم استقالة في حال عدم الامتثال لمطالب المتظاهرين وتلبيتها بصورة عاجلة وحقيقية”، وأضاف أن ” موقف المتظاهرين من المحافظ ودعمهم له سيكون مرهوناً بمواقفه ومدى استجابته للمطالب الشعبية ، فإذا لمسوا منه استجابة جيدة سيدعمونه وإن تلكأ سيطيحون به”.

ومن جهة أخرى واصل العشرات من محتجزي رفحاء وقفتهم الاحتجاجية لليوم الثالث على التوالي وقاموا بقطع طريق المرور الدولي الرابط بين محافظة البصرة وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية وذلك للمطالبة بإعادة رواتبهم وامتيازاتهم المثيرة للجدل.

وقال أحد المحتجين في تصريحات صحفية تابعتها المدى إن ” محتجزي رفحاء يواصلون فعالياتهم الاحتجاجية وقطع الطريق الدولي احتجاجاً على قطع رواتبهم وإلغاء امتيازاتهم “، مبيناً أن ” محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين الذين جاهدوا وقارعوا النظام الصدامي البائد لن يسمحوا بتمرير قرار قطع رواتبهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة”.

وكان العشرات من محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين قد نظموا وقفات احتجاجية خلال الأيام القليلة المنصرمة أمام مؤسسة السجناء السياسيين والطريق الدولي ونصبوا خلالها عدداً من الخيام وأقاموا الحواجز على الطريق الدولي لمنع مرور المركبات ما حال ذلك دون عبور الصهاريج المحملة بالوقود وشاحنات البضائع والأغذية القادمة من موانئ البصرة ووقوفها بطوابير طويلة مع بقية المركبات.

وشهدت محافظة ذي قار خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي تصعيداً كبيراً في الفعاليات الاحتجاجية عبر تحشيد آلاف المتظاهرين في ساحة الحبوبي وشوارع مدينة الناصرية وتنظيم تظاهرات أمام الدوائر الحكومية وديوان المحافظة للضغط على مدراء الدوائر لتقديم استقالاتهم من مناصبهم ، وهو ما أسفر عن جملة من الاستقالات وطلبات الإعفاء من المناصب الحكومية وإجراء تغييرات إدارية في عدد من الدوائر الحكومية.

يذكر أن الحكومة المحلية في ذي قار أعلنت يوم الاثنين ( 8 حزيران 2020 ) الشروع بتنفيذ حملة تغييرات إدارية شاملة لمدراء الدوائر الحكومية ، وفيما أصدرت خمسة قرارات عاجلة بإعفاء وتكليف قائممقامين اثنين وثلاثة مدراء دوائر ،أعرب المتظاهرون عن ترحيبهم بإجراءات الحكومة المحلية وقرروا تعليق مسيرة جماهيرية كان من المقرر انطلاقها يوم ( الاثنين ) وذلك لغرض منح إدارة المحافظة فرصة للمضي قدما بتنفيذ حملتها ، محذرين في الوقت ذاته من التلكؤ في تحقيق مطالب المتظاهرين.

يشار الى أن سبعة مدراء دوائر قدموا استقالات أو طلبات إعفاء من مناصبهم خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي وذلك نتيجة ضغط التظاهرات الشعبية الهادفة لتطهير المؤسسات الحكومية والإصلاح الإداري وشملت الاستقالات وطلبات الإعفاء مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري ومدير بلدية الناصرية قحطان عدنان ، بينما تقدم مدير دائرة الطرق والجسور المهندس عادل عبد الأمير بطلب إعفائه من منصبه وكذلك فعلت مديرة مستشفى سوق الشيوخ الصيدلانية عاتقة جياد كاظم ورئيس هيئة استثمار ذي قار محمد تركي ومدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة ذي قار عبد الأمير صبري، فيما قرر محافظ ذي قار ناظم الوائلي إعفاء المهندس ناظم ناصر من منصبه كمدير لبلدية الشطرة بناء على طلبه، وتكليف المهندس محمد جواد بإدارتها ، لحين اختيار مدير بديل.

كما وافق المحافظ في وقت لاحق من يوم الاحد ( 7 حزيران 2020 ) على إعفاء وتكليف خمسة من القائممقامين ومدراء دوائر ، إذ قرر قبول طلب إعفاء قائممقام قضاء البطحاء عدي سعود كزار من منصبه وإحالته على التقاعد بناءً على طلبه وتكليف عبد الله حامد عبد الله بديلاً عنه ولحين البت من قبل مجلس الوزراء في اختيار أحد الاسماء المرشحة لإشغال المنصب. وتكليف أحمد كامل صالح بإدارة قائممقامية قضاء الشطرة لحين اختيار أحد الاسماء المرشحة من قبل مجلس الوزراء. كما شملت القرارات الموافقة على إعفاء رئيس هيئة الاستثمار وكالة محمد تركي الركابي وفتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الهيئة ، وإعفاء مدير دائرة الماء أكرم سالم مدلول من منصبه وتكليف حيدر كريم رزاق بديلاً عنه لإدارة الدائرة وكالة ، فيما تم تكليف أحمد محمد عبد لإدارة مديرية الطرق والجسور وكالة لحين تكليف مدير بالأصالة.