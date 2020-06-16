مجلس الأمن الوطني يبحث ملف العشوائيات ويلزم الموظفين بعدم التصريح

أعلنت الحكومة، أمس الأحد، عن وضع خطط لمواجهة الشائعات، فيما وجهت موظفي الأجهزة الأمنية وموظفي الدولة غير المخوّلين، بتجنب إطلاق المعلومات السياسية المضللة.

وذكر بيان للحكومة تلقته (المدى)، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وتم خلال الاجتماع مناقشة التجاوزات على أراضي الدولة والممتلكات الخاصة، ومشكلة البناء العشوائي داخل المدن، وضرورة وضع المعالجات السريعة للحدّ منها”.

وأضاف “كما تمت مناقشة إجراءات السلامة والوقاية، وسبل الحماية الواجب توفرها في المباني العامة والخاصة، وضرورة التوعية المجتمعية بها، وبما يسهم في تقليل نسب الحوادث فيها”.

وتناول الاجتماع ايضا وفقا للبيان “الجهود الحكومية في محاربة الشائعات التي تبثها الدوائر الإرهابية وجهات أخرى، تهدف جميعها الى خلق الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلد، ووضع الخطط الكفيلة لمواجهتها”.

وختم الاجتماع بالتأكيد على “موظفي الأجهزة الأمنية وموظفي الدولة غير المخوّلين، بتجنب إطلاق المعلومات السياسية المضللة، أو التصريح بإجراءات حكومية غير صحيحة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسهم في تضليل الرأي العام”.

وفي سياق متصل، استبعد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أمس الأحد، عودة الحكومة إلى خيار الاستقطاع من الرواتب لحل أزمة السيولة النقدية، فيما قدم عددًا من المقترحات لحل الأزمة.

وقال كوجر إن “خطوة رئيس الوزراء بالبدء في الاستقطاعات من الطبقة الهشة في المجتمع وهي رواتب المتقاعدين لم تكن خطوة موفقة وأعطت درسًا مهمًا للحكومة”، مبينًا أن “الحكومة بحال بدأت بالاستقطاعات من الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث والوزراء والنواب فان وقع الاستقطاعات من باقي الدرجات سيكون أقل تأثيرًا مما حصل”.

وأضاف كوجر: “لا نعتقد أن رئيس الوزراء سيعود للجوء إلى خيار الاستقطاع مرة أخرى بعد ما حصل، وبحال اللجوء اليه فانه سينحصر بالدرجات العليا فقط”، لافتًا إلى أن “رؤيتنا بأن الاستقطاع لن يحل المشكلة الفعلية على الأرض، لكن الحل يكون من خلال مواجهة الفساد والبدء بتصحيح مسار الدولة الاقتصادي وإعادة هيكلة السياسة الاقتصادية للدولة”.

ومضى كوجر إلى القول إن “الكاظمي بحاجة إلى دعم الشارع العراقي والمرجعية والصالحين في مجلس النواب، وبدون طرح سياسات اقتصادية سليمة فلن يحصل على هذا الدعم”.