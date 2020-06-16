مدرب أرسنال يدعو مسؤولي النادي لاقناع أوباميانج بالبقاء

يقول ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إنه يتعين على النادي اقناع القائد بيير-إيمريك أوباميانج بمواصلة مسيرته في شمال لندن.

وسجل مهاجم الجابون، الذي ينتهي عقده في يونيو حزيران 2021، 61 هدفا في 97 مباراة مع أرسنال منذ انضمامه من بروسيا دورتموند في 2018 لكنه لم يحرز بعد أي لقب كبير في إنجلترا.

وكان أرسنال، الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني عندما يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز نشاطه يوم الأربعاء، يحتل المركز التاسع حين توقف الموسم قبل ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

ويدرك أرتيتا أن حصول أرسنال على مركز يؤهله للعب في دوري الأبطال قد يساعد في اقناع أوباميانج بالبقاء.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الاثنين قبل استئناف الدوري ”أعتقد أن دورنا يحتم علينا اقناعه بانها الخطوة الصحيحة التالية في مشواره.

”يحتاج أوباميانج إلى الشعور بالتقدير وانه ينتمي لهذا النادي واننا نرغب في استمراره.

”وبعدها يحتاج إلى أن يشعر برغبة النادي في التقدم وانه سيلعب دورا بارزا في هذا الاتجاه“.وقال الإسباني أرتيتا إن النادي يجري مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب وأسرته لكن الظروف الحالية جعلت العملية بطيئة.

وتابع ”أعتقد انه في الظروف العادية كانت الأمور ستسير بشكل أسرع.

”هذه الظروف التي لا سابق لها زادت من أجواء عدم اليقين. أجرينا مباحثات كثيرة مع بيير وأسرته ووكيل اعماله. أنا متفائل بشأن قدرتنا على الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف“.

وقال مهاجم أرسنال في وقت سابق إن مسيرته في مفترق طرق وإن قرار تمديد تعاقده مع النادي اللندني أو لا سيكون صعبا.

وأبلغ أوباميانج، الذي سيكمل 31 عاما يوم الخميس، برنامج تليفوت التلفزيوني الفرنسي ”لم أتلق عرضا في الفترة الأخيرة، لكني تحدثت إلى النادي قبل عدة أشهر ويعرفون لماذا لم يحدث أي شيء بعد“.

وأضاف ”المفتاح في يد النادي. الأمر يعود إليهم ليؤدوا عملهم وبعد ذلك سنرى كيف تسير الأمور. إنه مفترق طرق في مسيرتي وأود أن أكون أمينا مع الجميع. بكل تأكيد سيكون قرارا صعبا“.

إعداد أشرف حامد للنشرة العربية