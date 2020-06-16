مسرور بارزاني: مستعد لزيارة بغداد متى ما أبدت استعداداً لحل الخلافات

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، عن استعداده لزيارة بغداد متى ما أبدت العاصمة استعداداً لحل الخلافات.

وذكر بيان لمكتب بارزاني ان “رئيس حكومة الإقليم استقبل، اليوم، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، وجرى خلال الاجتماع التباحث في سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والمملكة المتحدة، كما تمت مناقشة آلية حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد”.

ونقل البيان عن بارزاني قوله،: “ندعم حكومة مصطفى الكاظمي بهدف حسم جميع المشاكل العالقة بموجب الدستور”، مؤكداً : “أنا مستعد لزيارة بغداد متى ما أبدى الإخوة في الحكومة الاتحادية استعدادهم لحل القضايا الخلافية بيننا”.

وعبّر السفير البريطاني لدى العراق، عن “استعداد المملكة المتحدة لمساعدة حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للتقريب بينهما من أجل البت في المشاكل العالقة استناداً إلى الدستور”.

وأوضح أن “العراق وإقليم كردستان صديقان وحليفان للمملكة المتحدة، ونرغب في مساعدتهما على حل الخلافات بينهما لا سيما في هذا الوقت العصيب”.