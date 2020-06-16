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مقتل واصابة خمسة من الرد السريع بتفجير في بلكانة

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن مقتل واصابة خمسة من الرد السريع بتفجير في بلكانة.

وقالت الخلية في بيان ان “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة الى قوة من فرقة الرد السريع خلال تنفيذ واجب في منطقة بلكانة السادة الثانية في الحدود الفاصلة بين الطوز ومحافظة السليمانية، ما ادى الى مقتل ثلاثة من منتسبي الرد السريع وجرح إثنين آخرين، وتضرر العجلة”.

واضافت ان “هذا الواجب نتج عنه العثور على وكر للارهابيين في منطقة جبلية وعرة وبداخله عجلة حمل نوع كيا ودراجتين ناريتين”، مشيرة الى انه “تم الاستيلاء عليها من قبل القوة المنفذة للواجب”.

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