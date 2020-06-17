اكاديمي فلوجي يخترع جهاز “الكفاءة الرئوية”

اعلنت اكاديمي فلوجي، عن اختراع جهاز “الكفاءة الرئوية”، مشيرا الى ان الجهاز يقيس التحمل الشهيقي الاقصى والسعة الشهيقية القصوى، والكفاءة الرئوية.

وقال الدكتور فراس عبد الحميد خالد البدراني رئيس قسم التربية الرياضية في الكلية التربوية المفتوحة ب‍الفلوجة، تم اختراع “جهاز الكفاءة الرئوية المحدث من الأجهزة المهمة لزيادة قدرة وكفاءة الجهاز التنفسي”.

واوضح “تم تحديثه بجهود ذاتيه من قبلنا و والدكتور اثير محمد صبري الجميلي، ويستخدم في قياسات الكفاءة الرئوية للرياضيين وغير الرياضيين ومن الممكن استخدامه لإعادة تأهيل الرئة للمقلعين عن التدخين وله فائدة كبيرة للمرضى المتشافين من فايروس كورونا كونه يعمل على زيادة كفاءة الرئتين وإعادتها لوضعها الطبيعي كما كانت قبل الإصابة”.