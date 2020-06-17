القضاء يحدد جلسة نهائية للنظر بطعون تجميد مجالس المحافظات

يستعد محتجون لموجة جديدة من التظاهرات مع تسرب انباء عن احتمال عودة مجالس المحافظات بعد 8 اشهر على تجميدها. وطالب احد مسؤولي التنسيقيات في الجنوب، بحضور اعضاء المجالس الى مدينته لـ”الاحتفال بهم” على طريقة المتظاهرين، في رفض واضح لعودتهم.

المؤكد حتى الآن، انه لا يوجد قرار قضائي حاسم بشأن تلك المجالس، وان عملها ما زال معلقا حتى الشهر القادم على اقل تقدير، لكن بالمقابل هناك ثغرة قانونية قد تطعن بقرار مجلس النواب.

وجاء قرار البرلمان في تشرين الاول الماضي، تجميد مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم والبالغ عددها 15 محافظة، بنحو 120 قضاء إداريًا وأكثر من 400 ناحية، وحل مجالسها أيضًا، كأحد شروط المتظاهرين.

وتنفق تلك المجالس سنويًا ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (أي نحو 180 مليون دولار أميركي) كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى تحت بند بمخصصات الخطورة والضيافة.

ودعا المنشق عن التيار الصدري في الناصرية، أسعد الناصري، بعض مَن اسماهم بـ”النكرات” من أعضاء مجالس المحافظات بالقدوم إلى الناصرية للاحتفال “على طريقتنا”، بعد حديثهم عن عودة مجالس المحافظات.

وكتب الناصري، تغريدة نشرها عبر حسابه في (تويتر) قائلًا: “بأسلوب فج يتحدث بعض النكرات من أعضاء مجالس المحافظات عن عودة هذه المجالس البائسة. تعالوا لنحتفل بكم على طريقتنا في الناصرية أيها الفاشلون، يا من أنهكتم البلد”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاعضاء في مجالس المحافظات من داخل المحكمة الاتحادية، وهم يؤكدون على تحديد موعد جديد للنظر في قرار حل المجالس.

وقال طه عبد الغني، عضو مجلس محافظة الانبار المنحل، في الفيديو مع عضوتين آخريتين: “الأمور جيدة. نثق بعدالة المحكمة. يمضون ونبقى”، في اشارة الى قرار قريب يصدر لصالحهم.

ونفت ضحى القصير، عضو مجلس محافظة الديوانية المنحل، والتي ظهرت في الفيديو، صحة المقطع، وقالت انه يعود لتاريخ قديم. واضافت في تصريحات ان “اغلب اعضاء المجلس روجوا معاملات تقاعدية وآخرين روجوا معاملات العودة لوظائفهم السابقة”.

نفقات تثير غضب المتظاهرين

وتصدر “هاشتاك” عودة مجالس المحافظات، مواقع التواصل الاجتماعي. وقال موسى رضا، احد الناشطين في بغداد لـ(المدى) ان “هناك مناقشات بين ساحات الاحتجاج حول هذه التطورات”.

ولم يستبعد الناشط ان “تشتعل المدن العراقية بالاحتجاجات في حال عادت هذه المجالس الى ممارسة عملها”.

ويعتبر متظاهرون مجالس المحافظات “حلقة زائدة”، حيث ان المرتبات الشهرية لـ(447 عضوا) يتقاضون رواتب ومخصصات مرتفعة. ويبلغ عدد الحمايات لتلك المجالس نحو 9 آلاف عنصر (بمعدل نحو 20 عنصرا لكل عضو)، ورواتبهم تصل الى نحو 10 مليارات دينار شهريا. من جهته يقول عضو مجلس في احد محافظات الوسط لـ(المدى)، ان “القوى السياسية ضحت بالمجالس لإسكات الشارع”.

وكان البرلمان السابق، قد وافق على سياسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الاصلاحية، بعدة قرارات تراجع عنها بعد ذلك.

وتمكن عدد من المبعدين من المسؤولين والوزراء، بحسب ما عرف حينها بـ”حزم الاصلاح” بالعودة مجددا الى مناصبهم بقرارات قضائية.

واضاف العضو في مجلس المحافظة المنحل، والذي طلب عدم نشر اسمه: “تريد القوى السياسية تخلص من بعض المعارضين في تلك المحافظات، وترك المحافظ يتحكم بكل شيء لوحده”.

ومنذ اسبوعين بدأ المحافظون باجراء زيارات الى زعماء القوى السياسية في بغداد، استباقا لعودة مجالس المحافظات.

ويخشى المحافظون عودة المجالس، بسبب امتلاك بعض اعضاء تلك المجالس “ملفات فساد قد تدين رؤساء الحكومات المحلية”، بحسب ما يقوله مسؤولون.

ثغرات قانونية

رعد جبار عضو مجلس محافظة بغداد، قال بعد قرار البرلمان بحل المجالس، انه قرار “يتعارض مع الدستور الدائم، وكذلك قانون ‏المجالس المحلية الذي أقره البرلمان”. واكد جبار انه لا توجد “لا فقرة أو إشارة في النصوص الدستورية وقانون ‏المجالس المحلية إلى صلاحيات تشريعية ‏أو تنفيذية لتجميد عمل المجالس المحلية، بل يوجد نص صريح باستمرار عمل ‏المجالس المحلية لحين إجراء انتخابات جديدة”.‏

وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار 2018، لكنها أُرجئت إلى أيلول 2018 ومن ثم إلى تشرين الأول من العام نفسه، إلا أنها أُرجئت مجددا إلى نيسان 2020، قبل قرار البرلمان بتجميد المجالس.

من جهته اكد حسام العبار، عضو مجلس محافظ نينوى المنحل في اتصال مع (المدى) ان “المحكمة الاتحادية قررت تحديد جلسة نهائية للنظر بالطعن المقدم من فريق خاص شكلته مجالس المحافظات”.

وبين العبار ان “موعد الجلسة النهائية سيكون يوم 23 حزيران الحالي”.