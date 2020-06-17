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بعد مشاجرة.. الكشف عن جريمة قتل غامضة في منطقة الزعفرانية

اعلن مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد الرائد عزيز ناصر، الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة قتل غامضة في منطقة الزعفرانية، مبينا انها حدثت بعد مشاجرة بين شخصين.

وقال ناصر في بيان انه بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف شخصي من قائد شرطة بغداد، وبعد ورود معلومات حول حصول حادث مشاجره اثناء تجوال ضابط الدوريات ضمن قاطع المسؤليه وتحديداً منطقة الشيخ عمر، تم جلب طرفي المشاجرة الى مركز شرطة باب الشيخ لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية ومعرفة اسباب المشاجرة”.

واضاف ان “المشتكي ادعى بأن المشكو منه قام بقتل شقيقه الاكبر في منطقة الزعفرانية حيث تم التعمق بالتحقيق مع المتهم وبفضل خبرة وحنكة ضباط التحقيق اعترف المتهم بجريمة القتل وانه اقدم على قتل شقيق المشتكي في منطقة الزعفرانية ولاذ بالفرار”، مشيرا الى انه “تم رفع الاوراق التحقيقية الى القضاء لإجراء اللازم”.

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