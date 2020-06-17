تداعيات نفسية للجائحة.. مصابو كورونا.. بين التعافي و الوصمة الاجتماعية

بغداد /عديلة شاهين

وضع فايروس كورونا الجميع تحت احتمال الإصابة دون استثناء بعد أن انتشر سريعاً و أصبح جائحة عالمية أثارت خوف و رعب المواطنين مما دفعهم لممارسة بعض السلوكيات غير السوية التي ظهرت على شكل وصم و بحسب موقع ويكيبيديا فان الوصمة الاجتماعية

“هي الرفض الاجتماعي الشديد لشخص أو لمجموعة من الناس لأسباب اجتماعية مميزة مقبولة لدى الغالبية بحيث أن فاعل الأمر المسبب للوصمة يكون موسوماً بها و مميزاً عن باقي أفراد المجتمع”. و قد انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً في العراق مع ارتفاع معدل الإصابات اليومية بالفايروس، لذلك كان من الضروري تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال الحوار مع د. حسين اللامي _دكتوراه في علم النفس و الفلسفة و تحدث للمدى قائلاً : هناك أمور كثيرة رافقت إنتشار الجائحة ( الوباء ) على مستوى العالم ، جعلت الخوف والقلق يتصاعدان لدى الناس ، وهذا بدوره دمغ المصابين والمتعافين بوصمة إجتماعية أثارت الهلع في نفوسهم ، وهي :

١.عدم التوصل لإيجاد لقاح شافي لهذا الوباء أثار قلقاً كبيراً في العالم بأسره .

٢. تعاظم دور الشائعات التي أحاطت بالوباء ، مما أعطى إيحاءً بمدى خطورته ، وجعل الناس تصاب بالوسواس تمثل بكثرة إستخدام المعقمات والغسل وتجنب التماس مع الآخر .

٣ . أصبح الآخر محط ريبة وشك ، لإحتمالية حمله للوباء ، وهذه امتدت على مساحة العالم .

٤ . غياب دور المؤسسات الصحية في التوعية والإحاطة بأسباب المرض أو في كيفية الوقاية وتجنب الألم ، ومن ثم تطويقه والسيطرة عليه لتعزيز المناعة النفسية لدى الناس .

٥ . تعدد الوصفات الوقائية والعلاجية في وسائل التواصل الاجتماعي من الأطباء وأصحاب الطب البديل ، أضفى على المرض غموضاً كبيراً ، أدى لشيوع حالة القلق في المجتمع.

٦. إنتشار الرعب والهلع على مستوى العالم ، مع تزايد المخاوف من الوباء . هذه العوامل وغيرها جعلت موقف المصابين والمتعافين من هذا الوباء ضبابياً في المجتمع ، فالمصاب أضحى مرعباً للآخرين ، والمتعافي بقي مريباً لهم أيضاً ، ولذلك فإن الناس تتجنب الإقتراب منهم ، حتى ضمن حدود التباعد الإجتماعي المطلوب ، الذي يوفر الإستقرار النفسي لديهم من تداعيات هذا الوباء ، لأن كل ما يحيط بالفايروس مجهول لديهم ، والناس بطبعها تتجنب خوض المجهول والمتاهات ، وبذلك تبتعد لتجنب الألم والمفاجآت غير المحمودة .

شائعات تطال الاطباء و الممرضين

و أكد الدكتور اللامي للمدى تعرض الكوادر الصحية ايضا للتنمر بقوله : نرى أن تزايد المخاوف والإبتعاد عن المصابين والمتعافين وتجنب الإقتراب منهم حتى ضمن الحدود المسموح بها وقائياً ، يعد أمراً خطيراً ، وهو وصمة إجتماعية غير مبررة ، خاصة فيما يتعلق بدور الأطباء والممرضين والذين أنسحبت عليهم بدورها ، فهي لا تليق بدورهم الكبير وتواجدهم في الصف الأول لمواجهة كورونا ، خاصة بعد تحول المرض الى جائحة عالمية، لذلك فإن المعلومات غير الدقيقة المتداولة عن حقيقة هذا الوباء ، وما رافقها من شائعات ، وإنتشار الأفكار النمطية الخاطئة في المجتمع عن المصابين أو المشتبه بأصابتهم ، ومنهم الأطباء والممرضون ، أدى الى عزلتهم عن المجتمع ، وتجنب الناس للإقتراب منهم ، كما أن هذه الوصمة أنسحبت على الأطباء والممرضين غير المتصدين لمواجهة هذا الوباء ، خوفاً من نقلهم للعدوى ، مما ولد لديهم شعوراً بالغضب والأذى النفسي وأسهم في إلحاق الضرر بصفاء حياتهم التي تعد من متطلبات نجاح عملهم، لذلك فإننا نرى بضرورة التصدي للوصمة الإجتماعية من خلال رفض السلوكيات والتصرفات التي تفصل المصابين والمتعافين والكوادر الطبية عن المجتمع ، والقضاء على الفجوة الإجتماعية الحاصلة ، وضرورة تغيير الأفكار النمطية الخاطئة لديهم ، وإظهار المرض بوصفه الطبيعي والبعيد عن التضخيم والتهويل ، وينبغي لوسائل الإعلام بمختلف أشكالها العمل بمقتضاه ، لكي لا يترك أثراً نفسياً لديهم في المديات القريبة أو البعيدة، وكما يتطلب الأمر كذلك مواجهة الوصمة الشخصية لدى الأفراد المصابين والمتعافين والكوادر الطبية ، من حدوث إضطرابات نفسية مريرة ، نتيجة الضغوط النفسية الهائلة التي واجهتهم خلال فترات الوباء وما بعدها ، مما قد ينعكس سلبياً على مناعتهم النفسية وصحتهم الجسمية، وعليه فإن متطلبات الحياة الطبيعية لديهم ، ترتكز بضرورة عدم معاقبة النفس أو جلد الذات ، بل تتطلب التصدي للوباء أو التعافي منه و مواجهته بكل جدارة وثقة عالية بالنفس ، وأن لا يكون ما حصل نقطة ضعف في شخصياتهم أو الشعور بالخجل والحرج منه ، لكي تعود الحياة الى سيرتها الأولى وتستمر.

الحالة النفسية و سرعة التعافي

و أردف الدكتور حسين اللامي قائلاً : يوجد ترابط وثيق بين الحالة النفسية والصحة الجسمية ، مما يعني أن الحالة النفسية والمزاجية العالية تعطي مناعة للجسم من الأمراض وفي الوقت ذاته تدفع بإتجاه الشفاء السريع منها ، بينما إنخفاضها يتسبب في تأخر الشفاء أو تعويقه ، وكذلك يدفع بإتجاه الأمراض الجسمية ولذلك فإن الأفراد الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الأمن النفسي والصلابة النفسية يكون شفاؤهم من الأمراض مهما كانت كبيرة مقارنة بمن هم أقل منهم .، فالصلابة النفسية تمثل الخصائص النفسية كالتحدي والتحكم والتوازن ، وهذه من شأنها المحافظة على الصحة النفسية والجسمية ، وهي عامل حيوي في الشخصية ، لأنها تعد من متطلبات أوقات الشدة والخطر المحدق بالإنسان ، ومصدراً من مصادر الشخصية الذاتية في مقاومة الآثار السلبية التي يواجهها الفرد في الحياة ، خاصة في ظل هذا الوباء الخطير والأمن النفسي من الحاجات الأساسية التي يعد إشباعها مطلباً رئيساً لتوافق الفرد في بيئته ، وفي حالة عدم إشباعها تشكل مصدراً لقلقه وسوء توافقه . والأمن النفسي يعني شعور الفرد بالأمان في وسطه الإجتماعي ، ويعني بأنه بعيد عن المخاطر والقلق والتهديد ، وهو كذلك يعد من الحاجات الأساسية للشخصية ، فعن طريقه نتجاوز الأزمات النفسية والإجتماعية والصحية ، كما يحدث اليوم في مواجهة وباء كورونا ، في حين أن افتقاد الفرد للأمن النفسي يجعله فريسة سهلة للمرض والإضطرابات السلوكية

سياسات خاطئة أدت الى الوصمة

قدمت مفوضية حقوق الإنسان في العراق تقريراً شاملاً حول الوصمة الاجتماعية اطلعت عليه المدى في مقابلة (خاصة) مع عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق الدكتور علي البياتي الذي صرح قائلاً:كانت الوصمة الاجتماعية مضاعفة في العراق و ذلك لقلة الوعي الصحي و الثقة المفقودة بين المواطن و المؤسسات الطبية، و قد ساهمت الجهات الرسمية الطبية في زيادة وتيرة الوصمة من خلال اتخاذ سياسات خاطئة في التعامل مع المريض من خلال العزل الكلي للمرضى سواء كانت حالتهم خفيفة أو متوسطة لذا طالبنا وزارة الصحة بأن تطبق سياسة الأولوية بالرغم من إمكانياتها المحدودة على مستوى البنى التحتية و الإمكانيات المادية و المستلزمات الطبية و سجلنا حالات إجبار للمرضى لدخول أماكن الحجر حتى لو تم الرفض ، كل هذه الأمور أدت الى رد فعل عكسي لدى المجتمع و التخوف من المرض و إخفاء الإصابة أضيف الى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات مع شحة وجود أسرّة في المستشفيات لاستقبال المرضى و الكثير من الحالات الحرجة ما زالت ترقد في البيوت.

التنمر من وفيات كورونا

و أوضح الدكتور البياتي قضية الوصمة الاجتماعية تجاه وفيات كورونا حيث لا توجد سياسات واضحة للتعامل مع الجثث و عدم وجود فريق مجهز للتعامل مع الموضوع مما أدى الى وجود تنمر من الوفيات و ذويهم بالرغم من تأكيد التقارير الطبية بأن المتوفي يفقد القدرة على انتشار المرض بل نحتاج فقط الى إجراءات احترازية عند ملامسة المتوفي أو ملامسة الماء الذي نطهره به و اتباع الإجراءات الأخرى الوقائية المعروفة.