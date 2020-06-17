خروج نائبة موصلية مصابة من الحجر الصحي بدون موافقات يشعل جدلًا واسعًا

اثار خروج نائبة عن محافظة نينوى مصابة بفايروس كورونا من احد مراكز العزل في المحافظة جدلا كبيرا يوم أمس. ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنائبة محاسن حمدون وهي ترتدي الكمامة وسط حراسها خارج مبنى الحجر.

ونفت النائبة محاسن حمدون، امس الثلاثاء، خروجها من الحجر الصحي “عنوة” بمساعدة أفراد حمايتها.

وقالت النائبة في توضيح صوتي: “كنت في بغداد وحضرت اجتماعات اللجنة المالية ومجلس النواب وكنت قد اخذت كامل الحذر، وبعد عودتي للموصل وللتأكد من عدم اصابتي بكورونا وحفاظا على العائلة التجأت الى مستشفى الشفاء لاجراء الفحص الاولي، فكانت النتيجة (سلبية)، وبعد عودتي للمنزل، تم صدور قرار بحجر احد افراد حمايتي واحدى العاملات لدينا”.

واضافت: “قمنا بعمل مسحة ثانية وبعد 36 ساعة، خرجت النتائج (سلبية) للجميع، باستثنائي، حيث توجهت للحجر دون أي اوامر او طلب من احد، وذلك خوفا على عائلتي، ودخلت الحجر لكن كانت لدي شكوك حول النتيجة، كون لم تكن لدي اي اعراض وجميع عائلتي لم يصابوا، وبعدها كنت انتظر ان اشعر بضيق تنفس او حاجتي للعلاج لكن تأكدت من سلامتي دون اي اعراض”.

وتابعت: “هذه الشكوك جعلتني اقوم بمسحة جديد، وتم وضعها داخل صندوق وارسلت الى محافظة أربيل، بمساعدة النائب شيروان دوبرداني، بعد استقباله لاحد موظفي مكتبي، وذهابهم الى مختبر الصحة المركزي في اربيل، حيث انتظرنا النتيجة حتى يومنا هذا، فجاءت (سالبة) انا وجميع افراد حمايتي وكذلك ابني”.

وأكدت: “لدي ثقة تامة بفحوصات أربيل.. لكن لا ثقة لدي بالفحوصات التي تجريها محافظة نينوى، كون هذا الامر جرى مع اشخاص آخرين، مما اضطرهم الى الذهاب لبغداد والتأكد هناك”.

وقالت: “اتصلت بمدير عام صحة نينوى وبلغته بهذا الامر واتصلت بالمحافظ وقلت له انا لست مريضة ولا اريد ان اتعرض للعدوى، وبعدها خرجت من البوابة الرئيسة للمستشفى، والكاميرات وثقت هذا الأمر، دون أي تدخل من افراد حمايتي كونهم لم يكونوا داخل المحجر نهائيا، حيث وصلت الى البوابة الخارجية دون أي قوة”.

وأكدت النائبة، عزمها “تقديم شكوى مضادة في حال تم تثبيت شكوى ضدها”.

وقال مسؤول في مديرية صحة نينوى ان حمايات النائبة اقتحموا مبنى الحجر واخرجوا النائبة.. كانوا يحملون وثائق تفيد بانهم اجروا لها مسحة في مستشفيات اربيل وأظهرت انها سليمة.

وتساءل: “النائبة في الحجر كيف اخذوا لها مسحة وكيف اجروا الفحص؟”، مشيرا الى ان الكوادر الطبية في المحافظة اجرت لها مسحة قبل يوم من مغادرتها وأكدت المسحة اصابتها بالفايروس.

وقال: “هي الان تعتبر خطرا على المدينة، وكورونا لا تعترف بالحصانة، ونطالب بإجراءات عاجلة لمنع انتشار المرض”.

بدوره، قال مدير صحة ‎نينوى، فلاح الطائي، إنه يرفض تصرف النائبة محاسن حمدون ولوح باللجوء الى القضاء.

‏وقال الطائي، في بيان، “نرفض تصرف النائبة محاسن حمدون ومغادرتها الحجر الصحي المخصص لها وسنقوم باللجوء إلى القضاء”، مؤكدًا، التعامل مع المواطنين والمسؤولين على حد السواء في تقديم الخدمات الطبية ونطلب من الجميع عدم الضغط على منتسبينا.

وفيما يخص أنباء عدم دقة فحوصات كورونا، قال الطائي، أنفي الإشاعات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن عدم دقة فحوصات فيروس ‎كورونا بنينوى وأؤكد أنها من أدق الفحوصات التي تجري في العراق.

وأضاف، أنه لا يمكن اعتماد فحوصات من مختبرات اخرى باستثناء مختبرات صحة المحافظة، لافتًا، إلى أن هناك زيادة في عدد الاصابات بفيروس كورونا بسبب دخول اعداد كبيرة من الوافدين الى المحافظة.

‏وأردف، أنه يتم رصد الاصابات الوافدة بجهود من كوادر الصحة قبل دخولها إلى المحافظة، مشيرًا إلى تسجيل دخول 80 عائلة وافدة من خارج ‎العراق وتم حجرهم بمواقع صحية تابعة لصحة نينوى ومنعهم من التواصل مع ذويهم مع اجراء الفحوصات عليهم.

‏وطالب مدير صحة نينوى، الحكومة الاتحادية والمحلية بتوفير اماكن مخصصة لحجر الوافدين وتأمين الأغذية لهم وهذا خارج عن الامكانية الذاتية لمديرية الصحة.

من جانبه، اعرب محافظ نينوى نجم الجبوري “عن اسفه لما قامت به حماية النائبة محاسن حمدون في مشفى الحجر بعد أن اقدم حراسها على إخراجها بالقوة”.

واكد الجبوري في بيان تلقته (المدى) إن “هذا الفعل معيب وسيتم محاسبتهم وعلى النائب الامتثال للقانون وعدم ملامسة أي شخص لحين عودتها إلى الحجر مرة أخرى”.