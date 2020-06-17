رغم الاحتجاج العراقي والعربي.. تركيا تطلق عملية عسكرية جديدة شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، انطلاق ثاني عملية عسكرية شمال العراق خلال يومين، اطلقت عليها اسم “المخلب-النمر”، وذلك رغم الاحتجاج العراقي.

وقالت الوزارة في تغريد لها على موقع التواصل تويترـ “لقد بدأت عملية (المخلب-النمر)، فعناصر وحدات الكوماندوز موجودون حاليًا في منطقة هفتانين”.

وتقع منطقة ”هفتانين” شمالي زاخو بمحافظة دهوك، بإقليم كردستان العراق، حيث تنفذ القوات التركية عملياتها ضد عناصر حزب العمال.

وكانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، عملية “المخلب – النسر“، ونفذ الطيران الحربي التركي عملية قصف مكثفة داخل الاراضي العراقية.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية اثر ذلك، السفير التركي في بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي لمواقع في شمال العراق أمس الأول.

كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاثنين الماضي، العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في مناطق شمالي العراق.

وأكد أبو الغيط في بيان أن “التدخل العسكري التركي يُمثل اعتداء على السيادة العراقية، ويجري بدون تنسيق مع الحكومة في بغداد، بما يعكس استهانة أنقرة بالقانون الدولي وبعلاقاتها بجيرانها العرب على حدٍ سواء.