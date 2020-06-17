Posted on by

عضو بالمالية النيابية: تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث بحاجة إلى تشريع قانوني

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمة رشيد، اليوم الثلاثاء، أن أي استقطاعات أو تخفيض لرواتب الرئاسات الثلاث وبعض الوزارات بحاجة إلى تعديل قانوني.

وقال رشيد، إن “الحكومة بحال كانت لديها الجدية في قضية الاصلاح الاقتصادي، فعليها إرسال مشروع قانون تحدد فيه عملية الاصلاح الاقتصادي”، مبيناً أن “رواتب الرئاسات الثلاث وبعض الوزارات مرتفعة، بالتالي فمن الممكن الحديث عن تخفيضات في تلك الرواتب ضمن مشروع القانون الاصلاحي”.

وأضاف رشيد أن “رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث تم تشريعها ضمن قانون رقم 22 لسنة 2008، وأي تعديل للرواتب يحتاج إلى تعديل هذا القانون أو تشريع قانون جديد أقوى منه يلغي تلك الامتيازات الموجودة في قانون رقم 22”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close