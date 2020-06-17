محافظ ذي قار: حملة التغييرات الإدارية متواصلة وشملت حتى الآن 14 قائممقاماً ومدير دائرة

ذي قار / حسين العامل

أكد محافظ ذي قار أمس الثلاثاء ( 16 حزيران 2020 ) أعفاء وتغيير أربعة من كبار مسؤولي الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الحكومية وذلك ضمن حملة تغييرات واسعة شملت حتى الآن 14 قائممقاماً ومدير دائرة،

وفيما أشار الى تواصل حملة التغييرات الإدارية وفق مبدأ الثواب والعقاب ، شدّد متظاهرو محافظة ذي قار على أن تكون التغيير الإدارية الجديدة جوهرية وليست مجرد تدوير لنفايات المحاصصة الحزبية عبر إقالة مدير حزبي فاسد واستبداله بمدير آخر من الحزب ذاته.

وأوضح محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي للمدى أن ” إدارة المحافظة أجرت خلال اليومين المنصرمين أربع تغييرات إدارية جديدة شملت ثلاث قائممقامين ومدير دائرة “، مبيناً أن التغييرات الإدارية الأخيرة تأتي استكمالاً لحملة تغييرات إدارية تبنتها المحافظة مؤخراً وشملت حتى الان 14 مسؤولاً من رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر”.

وعن الآلية التي تعتمدها الحكومة المحلية في إجراء التغييرات والإصلاح الإداري قال محافظ ذي قار إن ” نظرتنا في التغيير تعتمد على مكافأة الناجح من المسؤولين وإقالة الفاشل “، مؤكداً إن ” عملية التغيير لا تخضع لأهواء ورغبات المسؤول وإنما تخضع لمعايير المصلحة العامة وما يقدمه المسؤول من خدمات للمواطنين”.

وأصدر محافظ ذي قار مؤخراً أربعة أوامر إدارية تضمنت إعفاء قائممقام قضاء الغراف ضيدان عبود من منصبه وتكليف حسن كاظم لإدارة القضاء وكالة ، وإعفاء قائممقام قضاء الفجر زهير كامل وتكليف مهدي شناوة لإدارة المنصب وكالة ، وتكليف نعيم خميس لشغل منصب قائمّمقام قضاء الدواية وكالة والذي يشغل منصب مدير دائرة البلدية حالياً لحين اختيار أحد الاسماء المرشحة من قبل مجلس الوزراء، فيما تضمنت الأوامر الإدارية الموافقة على طلب إعفاء مدير دائرة الشباب والرياضة عبد الحسن جابر لطيف من منصبه وتكليف رحيم باقر بإدارة شؤون المديرية وكالةً لحين تعيين مدير جديد.

يشار الى أن سبعة مدراء دوائر قدموا استقالات أو طلبات إعفاء من مناصبهم خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران الحالي وذلك نتيجة ضغط التظاهرات الشعبية الهادفة لتطهير المؤسسات الحكومية والإصلاح الإداري وشملت الاستقالات وطلبات الإعفاء مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري ومدير بلدية الناصرية قحطان عدنان ، بينما تقدم مدير دائرة الطرق والجسور المهندس عادل عبد الأمير بطلب إعفائه من منصبه وكذلك فعلت مديرة مستشفى سوق الشيوخ الصيدلانية عاتقة جياد كاظم ورئيس هيئة استثمار ذي قار محمد تركي ومدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة ذي قار عبد الأمير صبري، فيما قرر محافظ ذي قار ناظم الوائلي إعفاء المهندس ناظم ناصر من منصبه كمدير لبلدية الشطرة بناء على طلبه، وتكليف المهندس محمد جواد بإدارتها ، لحين اختيار مدير بديل.

كما وافق المحافظ في وقت لاحق من يوم الاحد ( 7 حزيران 2020 ) على إعفاء وتكليف خمسة من القائممقامين ومدراء دوائر ، إذ قرر قبول طلب إعفاء قائممقام قضاء البطحاء عدي سعود كزار من منصبه واحالته على التقاعد بناءً على طلبه وتكليف عبد الله حامد عبد الله بديلاً عنه ولحين البت من قبل مجلس الوزراء في اختيار أحد الأسماء المرشحة لإشغال المنصب. وتكليف أحمد كامل صالح بإدارة قائممقامية قضاء الشطرة لحين اختيار أحد الاسماء المرشحة من قبل مجلس الوزراء. كما شملت القرارات الموافقة على إعفاء رئيس هيئة الاستثمار وكالة محمد تركي الركابي وفتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس الهيئة ، وإعفاء مدير دائرة الماء أكرم سالم مدلول من منصبه وتكليف حيدر كريم رزاق بديلاً عنه لإدارة الدائرة وكالة ، فيما تم تكليف أحمد محمد عبد لإدارة مديرية الطرق والجسور وكالة لحين تكليف مدير بالأصالة.

وفي ذات السياق طالب متظاهرو محافظة ذي قار بتغييرات إدارية جوهرية وليست شكلية ، رافضين عملية تدوير نفايات المحاصصة الحزبية عبر إقالة مدير حزبي فاسد واستبداله بمدير آخر من الحزب ذاته .

وقال الناشط المدني أحمد التميمي للمدى إن ” متظاهري محافظة ذي قار اعربوا خلال تظاهرة يوم أول أمس ( الاثنين ) عن اعتراضهم على الأشخاص الذين تم تعينهم مؤخراً كبدلاء لبعض المدراء المقالين ولاسيما بديل مدير التربية ” ، مبيناً ” إدارة المحافظة لم تكن موفقة في اختيار بدلاء المدراء المقالين كونها استبدلتهم بأشخاص البعض منهم معروف بولاءاته الحزبية وهذا ما لا ينسجم مع مطالب المتظاهرين”.

وأشار التميمي الى أن “المتظاهرين يطالبون بعملية تغيير وإصلاح إداري جوهرية وليست شكلية وأن يكون المدير البديل مستقلاً وكفوءاً ونزيهاً ومقبولاً من الجماهير”.

فيما أشار متظاهر علي حسين الى أن ” المتظاهرين يرفضون وبشكل قاطع أي محاولة لتدوير نفايات المحاصصة الحزبية في التغييرات الإدارية الجديدة “، موضحاً أن ” استبدال مدير حزبي فاسد بآخر من الحزب نفسه هو محاولة للالتفاف على مطالب المتظاهرين ولهذا نرفضه جملة وتفصيلاً “.

وشدّد حسين على أن ” تشمل التغييرات جميع المسؤولين والمدراء الذين جرى تعيينهم عبر صفقات سياسية اعتمدت توزيع مغانم السلطة بين الأحزاب والتيارات التي كانت تهيمن على مجلس المحافظة المنحل “، مشدداً على أن ” تشمل التغييرات كل مدير أو رئيس قسم أمضى أكثر من أربع سنوات في منصبه وإحالة جميع ملفات الفساد والمسؤولين المقالين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد الى القضاء وعدم الاكتفاء بإقالتهم”.

وكان المئات من ناشطي ومتظاهري ساحة الحبوبي تظاهروا أمس الأول الاثنين ( 15 حزيران 2020 ) أمام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بتعجيل إجراءات تغيير مدراء الدوائر وإحالة ملفات الفساد وهدر المال العام الى هيئة النزاهة ، وفيما هددوا بإقالة المحافظ في حال تباطأ بإقالتهم.

يذكر أن الحكومة المحلية في ذي قار أعلنت يوم الاثنين ( 8 حزيران 2020 ) الشروع بتنفيذ حملة تغييرات إدارية شاملة لمدراء الدوائر الحكومية ، فيما أعرب المتظاهرون عن ترحيبهم بإجراءات الحكومة المحلية وقرروا تعليق مسيرة جماهيرية كان من المقرر انطلاقها يوم ( الاثنين ) وذلك لغرض منح إدارة المحافظة فرصة للمضي قدما بتنفيذ حملتها ، محذرين في الوقت ذاته من التلكوء في تحقيق مطالب المتظاهرين.