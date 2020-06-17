نائب يطالب الحكومة بادراج تثبيت المحاضرين ضمن موازنة ٢٠٢٠

طالب عضو لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية النائب عدي شعلان ابو الجون، الاربعاء، الحكومة بادراج تثبيت المحاضرين ضمن موازنة ٢٠٢٠.

وقال ابو الجون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن “وزارة التربية بحاجة ماسة إلى رفدها بكوادر جديدة بسبب النقص الكبير في جميع مدارس المحافظات، ولهذا يجب أن تكون هذه الدماء من الذين عملو وتطوعو كمحاضرين دون أن تكون لهم مأرب سوى حب العلم وخدمة الوطن وخاصة أبناءنا في محافظة المثنى المنكوبة التي تعاني منذ زمن طوي”، مبينا ان “نسبة الفقر في المحافظة هو أكثر من نصف سكانها بحسب تقارير وزارة التخطيط.”.

واضاف ابو الجون، اننا “التقينا بمجموعة من المعتصمين من إخوتنا المحاضرين ووعدناهم بأن يكون من أولويات عملنا بالمرحلة الحالية هو الدفاع عن حقوقهم والوقوف معهم ومساندتهم”، مشيرا الى انه “من موقع مسؤوليتنا النيابية كممثلين لإخواننا من أبناء الشعب العراقي نعلن مساندتنا لشريحة المحاضرين في حراكهم الساعي لنيل ابسط الحقوق”.

ودعا ابو الجون، السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الوزراء “للقيام بواجباتها والنظر في مطالبهم وتسخير كافة الجهود والامكانات اللازمة لتحقيقها بأقرب وقت من أجل انصاف هذه الشريحة المهمة والفاعلة والتي اخذت على عاتقها خدمة الوطن بالعلم والعمل، على تعيين ابناءها على الملاك الدائم . لاسيما محاضروا محافظة المثنى”.