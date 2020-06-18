السيد رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم

بدون أي مقدمات نحن أبناء الجاليه العراقيه العالقين في الولايات المتحده الامريكيه منذ أن أجتاح ڤايروس كارونا العالم ولحد ألان تقطعت بِنَا السبل ولم يعد لدينا أي عمل هناك نتيجة لتوقف الحياة في أغلب بلدان العالم ، فالكثير منا كان قد قَدِمَ الى أمريكا أما للدراسه أو العلاج أو زيارة الأهل والأقارب ومنذ فتره طويله ننتظر أجلائنا من هناك والعوده الى العراق ولكن دون جدوى ، وبين الحين والأخر نتصل بالسفارة العراقيه في واشنطن ويأتينا الجواب بأنه لاتوجد أي رحله الى بغداد ولم يردنا أي شيء من قبل الحكومه ، مع العلم نحن على أستعداد أن ندفع تكاليف رحلتنا من واشنطن الى بغداد ، لذلك لم يبقى لنا ألا أن نناشد سيادتكم يا رئيس الوزراء لكي تُصدر أوامركم بأيجاد حَلْ لقضية العراقيين العالقين في الولايات المتحده الامريكيه كبقية دول العالم الأخرى التي أجلَت أبنائها من الدول التي يقيمون فيها وتمت أعادتهم الى وطنهم الأم ، كلنا آمل بأن تكون الاستجابة سريعه وذلك لنفاذ الموارد الماليه لدينا وتعطل الحياة في أمريكا ولم يبقى لدينا ألا أن نناشدكم لوضع حَل سريع لعودتنا الى العراق ، ولكم جزيل الشكر والتقدير ….

لفيف من العراقيين العالقين

في واشنطن