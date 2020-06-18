الصحة العالمية ترحب بنتائج الدواء البريطاني

عامر مؤيد

تناقش وزارة الصحة إمكانية استيراد الأودية التي أعلن عنها لمعالجة فايروس كورونا وبالأخص الدواء الروسي.

وفي روسيا أعلن عن شفاء 90 بالمئة ممن استخدموا هذا العلاج الى الآن، فيما اكدت الحكومة العراقية إمكانية استيراده.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر في حديثه ل المدى إن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة عقد اجتماعاً مع وزارة الصحة الروسية لمناقشة البروتوكولات العلاجية للمصابين بفايروس كورونا

وأضاف أن الاجتماع تم يوم أمس الأربعاء مع وزارة الصحة الروسية بحضور السفير العراقي في روسيا و الوكلين الإداري والفني وعدد من المدراء العامين والأطباء الاختصاص في وزارة الصحة

وبين أنه تم مناقشة البروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بفايروس كورونا والاطلاع على الخطط اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والقضاء على هذا الفايروس .

ويرجح ان تستورد الحكومة العراقية مطلع الأسبوع المقبل الدواء الروسي بحسب مصادر صحية في حديثها ل”المدى”

وبين المصدر أن الاتفاق قد أبرم بالفعل وبانتظار الحديث عن موعد استلام الدواء من الجانب الروسي.

ومع الإعلان عن الدواء الروسي فإن منظمة الصحة العالمية، رحبت بنتائج التجارب السريرية الأولية من المملكة المتحدة والتي تظهر أن “الديكساميثازون ، كورتيكوستيرويد ” يمكن أن ينقذ حياة المرضى الذين يعانون من COVID-19.

وأوضحت المنظمة أنه بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي، تبين أن العلاج يخفض معدل الوفيات بنحو الثلث ، وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون فقط إلى الأوكسجين، تم خفض معدل الوفيات بنحو الخمس، وفقًا للنتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “هذا هو العلاج الأول الذي يُظهر أنه يخفض معدل الوفيات لدى مرضى COVID-19 الذين يحتاجون إلى دعم الأوكسجين أو جهاز التنفس الصناعي”.

وأضاف “هذه أنباء رائعة، وأنا أهنئ حكومة المملكة المتحدة، وجامعة أكسفورد، والعديد من المستشفيات والمرضى في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الإنجاز العلمي المنقذ للحياة”.

وصادقت الحكومة البريطانية أمس الاول الثلاثاء، على استخدام دواء “الديكساميثازون ، كورتيكوستيرويد ” لعلاج المصابين بمرض كورونا، وذلك في أول إعلان عن أول علاج للمرض في العالم.

من جانبه فان العمل في دوائر الصحة المختلفة مستمر وأعلنت صحة ميسان عّن إضافة أجهزة جديدة إلى ردهة العناية التنفسية الفائقة في مركز كوفيد 19 لتقديم أفضل الخدمات لمرضى الحالات الحرجة.

وأشار الى أنه تم إضافة أجهزة جديدة إلى ردهة العناية التنفسية الفائقة في مركز كوفيد 19 لتقديم أفضل الخدمات لمرضى الحالات الحرجة.

وقال عدنان ابو عوجة الطبيب المسؤول إن هذه الأجهزة لمرضى فايروس كورونا الحالات الحرجة

موضحا أن وحدة العناية التنفسية المركزة تحت إشراف كوادر طبية وصحية متخصصة.