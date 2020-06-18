الصحة تعلن تسجيل 1554 اصابة بكورونا وشفاء 908 مصابين

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عن تسجيل 1554 اصابة بكورونا وشفاء 908 مصابين من الوباء.

وذكرت الوزارة في بيان انه “تم فحص (١٣٠٥٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٠٣٣٨٨)”.

وأضافت أن “مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم (١٥٥٤) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ١٩٢

بغداد / الكرخ ٢٨٧

مدينة الطب ٨٩

النجف الأشرف ٦٤

السليمانية ١٥٢

أربيل ٣٠

كربلاء ٦٨

كركوك ٤٣

ديالى ٦٣

واسط ٩٤

الديوانية ١١٥

البصرة ٤

ميسان ١٤٠

بابل ٤٥

ذي قار ٧٦

نينوى ٨

الانبار ٧٨

المثنى ٦

وأوضحت الوزارة، أنه “تم تسجيل ٩٠٨ حالات شفاء وكما يلي:

بغداد الرصافة ٣٥٢

بغداد الكرخ ١٥٥

مدينة الطب ١٧

النجف ٥١

السليمانية ٢١

اربيل ٣٨

دهوك ٩

كركوك ٢

كربلاء ٤٩

ديالى ١

البصرة ٢٢

ميسان ٣٠

واسط ١٢

بابل ٣٨

الديوانية ٣٩

ذي قار ٥٠

المثنى ١٧

نينوى ٣

صلاح الدين: ٢

وبينت، أن “الوفيات بلغت ٦١ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٥

بغداد الكرخ ١٠

مدينة الطب ٢

النجف ٢

السليمانية ٥

كربلاء ٧

كركوك ١

ديالى ٢

واسط ١

ميسان ٢

الديوانية ٤

ذي قار ٤

المثنى ١

الانبار ٥

وأشارت إلى أن “مجموع الإصابات بلغ ٢٤٢٥٤، ومجموع حالات الشفاء١٠٧٧٠ ، أما مجموع الراقدين الكلي ١٢٧١١، والراقدين في العناية المركزة ١٥٩”، مبينة أن “مجموع الوفيات بلغ ٧٧٣”.