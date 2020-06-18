الصحة تقترح إعادة الحظر الشامل بسبب تصاعد الإصابات بكورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الاربعاء، 1554 اصابة بفايروس كورونا في العراق. وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “تم فحص (١٣٠٥٣) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٠٣٣٨٨)”.

واضاف ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت (١٥٥٤) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/الرصافة ١٩٢، بغداد / الكرخ ٢٨٧، مدينة الطب ٨٩، النجف الأشرف ٦٤، السليمانية ١٥٢، أربيل ٣٠، كربلاء ٦٨، كركوك ٤٣، ديالى ٦٣، واسط ٩٤، الديوانية ١١٥، البصرة ٤، ميسان ١٤٠، بابل ٤٥، ذي قار ٧٦، نينوى ٨، الانبار ٧٨، المثنى ٦”. وسجلت الوزارة ٩٠٨ حالة شفاء، مقابل 61 حالة وفاة، وبذلك يكون مجموع حالات الوفاة منذ ظهور الفايروس قد بلغ 773.

وبلغ مجموع الإصابات الكلي ٢٤٢٥٤، منهم ١٠٧٧٠ حالة شفاء.

ومع اقتراب نهاية الأسبوع، تنشغل الأوساط الشعبية وأصحاب المصالح والعاملون، حول ما إذا ستتم العودة إلى الحظر الكلي ابتداء من الأحد القادم، خصوصًا مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، إنَّ “ازدياد الإصابات بفيروس كورونا قد يدفعنا لإعلان قرار الحظر الشامل في البلاد بسبب الأرقام الكبيرة والمربكة التي وصلنا إليها ضمن الموقف الوبائي اليومي، فضلًا عن العمليات الكبيرة التي أجرتها الفرق الصحيَّة بالمسح الميداني الفعال خلال الأسبوعين الماضيين”. وكشف الحلفي عن وجود مقترحٍ أو رؤية تم تقديمها الى خلية الأزمة النيابيَّة لإبقاء حظر التجوال الشامل الى تموز المقبل، ولكن لم يجر اعتماده او التفاعل معه حتى الآن، لأنها لم تصل الى مرحلة خطيرة تدفعها الى هذا الخيار، مشيرًا الى أنَّ تمديد حظر التجوال الشامل أو رفعه يعتمدُ على خطورة الموقف وليس على عدد الإصابات.