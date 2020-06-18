حكومة اقليم كردستان تقرر ارسال وفد إلى بغداد الأسبوع المقبل

قررت حكومة اقليم كردستان العراق، الاربعاء، ارسال وفد إلى بغداد الأسبوع المقبل بهدف تطوير التفاهمات المشتركة.

وقالت الحكومة في بيان إن “مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر نظام مؤتمرات الفيديو (الفيديو كونفرانس)”.

وأضاف البيان أنه “جرى في مستهل الاجتماع التباحث بشأن إعادة تنظيم الإنفاق وبما يتلاءم مع الوضع الراهن والإمكانات المالية المتاحة لدى وزارة المالية والاقتصاد، وفق آلية يتم من خلالها ضمان حقوق جميع من يستلمون دخلاً من الحكومة (مستحقي الرواتب)”، موضحاً أن “مجلس الوزراء شدد على مواصلة خفض رواتب المتقاعدين من أصحاب الدرجات العليا، في ضوء ما تم إقراره في الاجتماعات السابقة، على أن تستمر الاجتماعات بهذا الصدد لغاية الأحد المقبل”.

وقرر مجلس الوزراء بحسب البيان “تمديد المهلة التي تم بموجبها خصم 15 بالمئة من الديون المستحقة على الشركات عن رسوم الماء والكهرباء، إلى 1 أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد أن انقضت المهلة الأولى في منتصف الشهر الجاري”.

وناقش مجلس الوزراء “سير المحادثات مع الحكومة الاتحادية، وتقرر أن يغادر وفد حكومة الإقليم إلى بغداد الأسبوع المقبل بهدف تطوير التفاهمات المشتركة التي اتفق عليها الجانبان في وقت سابق، من أجل تأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم مقابل المضي بما عليه من التزامات في إطار الدستور العراقي”.