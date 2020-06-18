ذي قار تعزو أسباب ارتفاع وفيات كورونا إلى تراكم عيّنات الفحص

ذي قار / حسين العامل

عزت دائرة صحة ذي قار أمس الاربعاء ( 17 حزيران 2020 ) أسباب ارتفاع وفيات كورونا التي سجلتها خلال يوم الثلاثاء المنصرم والبالغة 16 حالة وفاة الى تراكم عيّنات الفحص لثلاثة أيام متتالية ، وفيما أشارت الى تسجيل أربع حالات وفاة يوم الاربعاء، نفت إصابة النائبة علا الناشي بفايروس كورونا مؤكدة إصابة عدد من أفراد عائلتها في قضاء سوق الشيوخ ( 29 كم ) جنوبي محافظة ذي قار.

وفي حديث للمدى عن الموقف الوبائي للإصابات بالكورونا في محافظة ذي قار قال مدير عام دائرة صحة المحافظة الدكتور عبد الحسين الجابري إن ” محافظة ذي قار سجلت أمس( الاربعاء ) 76 حالة إصابة جديدة وبهذا تكون الحصيلة النهائية لعدد الإصابات 1078 حالة منذ تسجيل أول إصابة بالمحافظة وحتى الآن “، مبيناً أن ” عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام خلال يومي الثلاثاء والاربعاء بلغ 72 حالة ، وبهذا ترتفع أعداد الأشخاص المتعافين الى 472 حالة “.

وأضاف الجابري إن ” الحالات التي ما زالت قيد العلاج بلغت 571 حالة تتوزع بواقع 151 حالة ضمن الحجز المنزلي والبقية ضمن ردهات المشفى “، لافتاً الى أن ” حالات الإصابة بين المرضى أغلبها بسيطة ومتوسطة فيما تبلغ الاصابات الحادة منها 22 حالة إصابة فقط “.

وتابع مدير عام صحة ذي قار أن ” حالات الوفاة المسجلة أمس الاربعاء بلغت أربع حالات وبهذا يكون اجمالي عدد الوفيات المسجلة منذ بدء الموجة الوبائية وحتى الآن 35 حالة وفاة”.

وعن أسباب ارتفاع أعداد الوفيات التي سجلتها ذي قار أمس الأول الثلاثاء والبالغة 16 حالة وفاة قال الجابري إن ” عدد الاصابات الذي أعلن أمس الأول الثلاثاء هو حصيلة نتائج الفحص المختبري المتراكمة لثلاثة أيام والتي استلمناها يوم الثلاثاء “، مبينا أن ” دائرة الصحة ارسلت عيّنات من المتوفين الى المختبرات قبل أكثر من ثلاثة أيام ولم تظهر إلا في اليوم المذكور “.

وأشار مدير عام صحة ذي قار الى أن ” نتائج فحوص العيّنات الخاصة بالمتوفين أكدت وفاة 12 مصاباً بالفايروس ضمن الوجبة الأولى و 4 متوفين ضمن الوجبة الثانية من النتائج المذكورة”.

وعن ما يتداوله السكان المحليون حول ارتفاع عدد الإصابات ، إذ يعزو عدد غير قليل منهم أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالفايروس الى اعتماد طريقة العزل المنزلي للمصابين قال الجابري إن ” أغلب المتوفين بفايروس كورونا هم من المبتلين بأمراض مزمنة وبعض المرضى لم يراجعوا المستشفى إلا بعد تفاقم المرض ومضي وقت طويل على الإصابة وهو ما يجعل فرص إنقاذهم أقل من المصابين الذين يراجعون المستشفيات حال شعورهم بأولى أعراض المرض”، مبيناً أن العزل المنزلي يشمل فقط المصابين الذين تكون إصابتهم خفيفة ولم تظهر عليهم أعراض المرض ، أما من تبدو عليه الأعراض فيكونون تحت الإشراف المباشر للملاكات الطبية في ردهات العزل”.

وأوضح مدير عام صحة ذي قار أن ” عدد المصابين الذين يخضعون للحجز المنزلي يشكلون ربع عدد المصابين تقريباً وهؤلاء تم حجزهم وفق الشروط والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية”.

ويرى السكان المحليون أن ” عدم التقيد بالحظر المفروض وعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ليس وحده من يقف خلف ارتفاع معدلات الإصابة بفايروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المنصرمة وإنما يضاف الى ذلك اعتماد طريقة الحجز المنزلي للمصابين بالفايروس “، مشيرين الى أن ” الحجز المنزلي جعل المصابين على تماس مباشر مع أسرهم والمقربين منهم ما يسهل ذلك انتقال المرض لأشخاص كان من المحتمل أن لا يتعرضوا للإصابة لو كان المريض يخضع للحجر في ردهات خاصة في مستشفى عزل للمصابين بفايروس كورونا”.

وعن ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة النائبة علا الناشي عن حزب الفضيلة بفايروس كورونا قال الجابري إن ” النائبة علا الناشي لم تتأكد إصابتها بفايروس كورونا ولم تكن من بين المصابين المسجلين لدينا ، وإنما هناك عدد من أفراد أسرتها في سوق الشيوخ لا زالوا قيد العلاج”.

وكان مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار كشف يوم الاحد الماضي ( 14 حزيران 2020 ) تضاعف معدلات الوفيات والإصابات بفايروس كورونا خمس مرّات في غضون الأسبوعين المنصرمين ، مبيناً أن اجمالي عدد الإصابات ارتفع يوم ( الاحد ) الى 721 إصابة والوفيات الى 17 حالة وفاة بعد أن كان 136 حالة إصابة و 4 وفيات في الأول من حزيران الحالي ، عازياً أسباب الارتفاع الى الاختلاط المجتمعي بالمناسبات الاجتماعية وعدم التقيد بتطبيق إجراءات الحظر فضلاً عن اعتماد نظام الحجر المنزلي للمصابين الأقل خطورة.

وكانت غرفة عمليات كورونا في محافظة ذي قار، دعت يوم السبت ( 13 حزيران 2020 ) جامعة ذي قار الى رفدها بملاكات طبية مختصة بالتحليل البيولوجي الجزيئي وذلك لتسريع نتائج فحوصات مختبر ذي قار الخاص بفايروس كورونا المستجد ، وفيما بينت في تصريحات صحفية أن عدد البيولوجيين العاملين في المختبر هما اثنان فقط وقد نال منهما الارهاق نتيجة تزايد عدد الحالات المشتبه اصابتها بالفايروس ، أشارت الى أن المختبر بحاجة الى ما لا يقل عن ستة عناصر مختصة بالعلم البيولوجي الجزيئي لمواكبة الزيادة الحاصلة .

وكان نقيب الأطباء في ذي قار الدكتور عبد الحسن النيازي ذكر أن أطباء المحافظة ما زالوا يعملون في ظل ظروف استثنائية لمواجهة الكورونا لا تتوفر فيها المستلزمات الكافية لحماية الأطباء والممرضين من انتقال المرض ، وفيما أكد تفاقم مشكلة الزحام والنقص الحاد في الغطاء السريري في المستشفيات بعد تخصيص مستشفى الحسين التعليمي لمرضى الكورونا ، أشار الى استخدام المنصات الالكترونية لغرض التواصل مع المرضى بعد فرض الإجراءات الوقائية على العيادات الخاصة وفرض حظر التجوال من قبل خلية الأزمة.