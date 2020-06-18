عماد محمد ينقذ مرضى كورونا ببلازما الدم

أعلن مدرب منتخب الناشئين لكرة القدم عماد محمد عن استعداده لشراء بلازما الدم من المواطنين الذين تم شفاؤهم من جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) مقابل مبالغ مالية بدون التطرق الى ذكر اسمائهم من اجل منحها مجانا الى اخوانهم من المصابين الذين خضعوا الى الحجر الصحي بالمستشفيات في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية والغربية وإقليم كردستان أو في منازلهم وهم بأمس الحاجة لها.

وستكون هذه المبادرة الخامسة التي يقوم المدرب عماد محمد منذ منتصف شهر آذار الماضي حيث دعا الى الاتصال به من قبل المواطنين الراغبين بالتبرع بالبلازما الدم الخاص بهم لاخوانهم المصابين حاليا من وباء الكورونا للمساعدة في اكتساب الشفاء التام وهذه المبادرة تأتي ضمن واجبه تجاه اهله من ابناء الشعب العراقي لتجاوز الظروف العصيبة التي يمرون بها في هذا الوقت بالذات. ودعا نجم الكرة العراقية السابق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) ميسوري الحال من المواطنين الى القيام بدورهم الكبير في مواجهة المرض العالمي من خلال شراء الادوية والمستلزمات الطبية والتبرع بها الى المؤسسات والمستشفيات الصحية في جميع انحاء العراق في ظل النقص الشديد الذي تمر به خلال الفترة الحالية من اجل التغلب على الوباء في النهاية الى جانب الكرفانات التي ستكون مراكز للحجر الصحي.