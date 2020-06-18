نائب: على الكاظمي اتباع هذه الخطوات لاصلاح منافذ الحدودية والسيطرة عليها

اقترح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اربع خطوات ينبغي القيام بها لاصلاح المنافذ الحدودية والسيطرة عليها.

وقال كوجر ان “معالجة الفساد في المنافذ الحدودية يكون من خلال ثلاث خطوات ينبغي على رئيس مجلس الوزراء الذهاب اليها بحال الرغبة في اعادة هيبة الدولة على تلك المنافذ وضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها لتحقيق واردات اضافية لخزينة الدولة”، مبينا ان “الخطوة الاولى تكون من خلال ارسال قوة عسكرية كبيرة وقوية للمنافذ الحدودية لبسط السيطرة عليها لحين ضبط الامن فيها، وحينها نذهب للخطوة الثانية وهي تشكيل جهاز امني وعسكري يخصص لادارة المنافذ لان القضية لاتقتصر على موارد بل تصل الى قضايا امراض ونهب وادخال مواد فاسدة وتهريب اسلحة ومخدرات وتهريب شخصيات وهي تمس كل مجالات الحياة”.

واضاف كوجر ان “الخطوة الثالثة تكون من خلال تحويل المنافذ الى نظام الكتروني، ومن الممكن التعاقد من شركة عالمية للقيام بهذه الخطوات ومنها نسبة من واردات المنافذ”، لافتا الى ان “الخطوة الرابعة تكون من خلال اجراء تغييرات في هذه المنافذ من خلال تدوير المسؤولين فيها بمسؤولين من محافظات اخرى لضمان ضرب شبكات العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تشكلت في تلك المنافذ خلال السنوات الماضية”.