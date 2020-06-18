وزير الصحة: المعركة مع كورونا قد تطول لعامين

حددت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، ثلاثة مستويات من “الملامسين” للمصابين بفايروس “كورونا”، فيما شرحت المقصود بمصطلح الملامسين.

وذكرت الوزارة في كتاب رسمي اطلعت المدى على نسخة منه أن المقصود بالتلامس في موضوع مرض (19 -Covid) هو أحد الأنواع التالية:

– التقابل وجها لوجه مع حالة مؤكدة أو محتملة لمسافة أقل من متر ومدة أكثر من (15) دقيقة.

– التلامس الجسدي المباشر مع حالة مؤكدة أو محتملة (كالمصافحة والتقبيل) .

– تقديم الرعاية الصحية أو المنزلية لحالة مؤكدة أو محتملة و بدون ارتداء عدة الحماية الشخصية.

من جانبه، حذّر وزير الصحة العراقي الدكتورحسن التميمي أمس من إمكانية أن تطول المعركة مع فايروس كورونا في البلاد الى عامين ملمحاً الى الاستعداد للتعايش معه.

وقال التميمي في كلمة خلال ترؤسه اجتماعاً مع دائرتي صحة بغداد الكرخ والرصافة عبر دائرة تلفزيونية تابعتها المدى موضحاً “نقاتل عدواً شرساً وكوادرنا الطبية باتت تصاب بكورونا ورغم ذلك تقدم خدماتها للمصابين بردهة العزل وهذا شيء يدعو للفخر”.

وأضاف أن ” المعركة مع كورونا قد تطول وعلينا أن نهيئ أنفسنا لبذل جهود إضافية ولفت الى أن “أمامنا تحديث كبيرة أهمها نسبة المصابين وتدعيم أعداد المتعافين وحماية الكوادر الطبية”.

وأعلن الوزير “تشكيل خلية أزمة لمتابعة توفير الاوكسجين بالمستشفيات والأدوية وتوفير بلازما النقاهة واستحداث مراكز لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتهم”. وشدّد على انه لا حل لمواجهة الفايروس حالياً غير التعايش معه باتخاذ الإجراءات الوقائية لإنه من الممكن أن يبقى لسنتين.

وبين أن “التعايش مع كورونا بات أمراً واقعياً وضرورياً لأن وجوده سيطول ولكن عبر لبس الكمامة والكفوف والتباعد الاجتماعي مع تطبيق الشروط في الدوائر الحكومية والمطاعم وغيرها، التعايش لا يعني أن الوباء قد أنتهى”.

وفي مشهد صادم، انتشر تسجيل فيديو لجثث قيل إنها لمصابي كورونا في العراق وتحديدا في مستشفى الكندي في العاصمة وهي مرمية في العراء “بعد تعطل برادات الجثث أو امتلائها”.

فيما حذّر وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان الدكتور سامان برزنجي أمس من أن مرحلة تفشي فايروس كورونا الحالية في الإقليم هي الأخطر داعيا السكان الى الالتزام بأقصى ما يمكن بالإجراءات الوقائية والصحية خشية ارتفاع الإصابات الى حد فقدان السيطرة.

وأشار الوزير خلال التوقيع على مذكرة تفاهم صحية مع منظمة الصليب الأحمر الدولية الى أن الإقليم سجل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 166 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفايروس الوبائي إلى 2,473 إصابة.

وأوضح الوزير قائلاً “إذا قورن الوضع الراهن بالأشهر الثلاثة الماضية فإن الحالات المشخّصة بالفيروس قد قفزت إلى معدلات خطيرة”. وحذر من أن الإصابات قد ترتفع إلى الآلاف وهو ما قد يجعل النظام الصحي يفقد السيطرة على الوضع مثلما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول التي لم تعد تملك أماكن لإرقاد المصابين.

وكان العراق قد خفف إجراءات حظر التجوال بالتزامن مع ارتفاع قياسي في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تجاوزت 1500 إصابة يومياً، خلال الأيام الماضية، وسط انتقادات مسؤول برلماني وصف الأداء الحكومي لمواجهة كورونا بـ”البطيء وغير الفعال”، محذراً من “انهيار الواقع الصحي”.

وبحسب خبراء فإن العراق ذاهب نحو تطبيق “مناعة القطيع”، وهو المصطلح الطبي الذي يعني السماح بالإصابة التدريجية لعدد معين من الناس على أمل أن تطور نسبة كافية من السكان مناعة تسمح بوقف انتشار المرض.

ونقل عن مسؤول في دائرة الصحة العامة في العراق قوله إن “مناعة القطيع بدأت تستخدم في كل دول العالم لأننا أمام فايروس لا تتوفر له حتى الآن أية علاجات أو أدوية مؤكدة وليس أمامنا إلا (اعتماد) الإجراءات الوقائية واعتماد مناعة القطيع التي تأتي لأن المرض منتشر بين فئات المجتمع وهناك الكثير من الأشخاص يحملونه دون أية أعراض بسبب مناعتهم القوية”.

وأكد المسؤول، نبيل فاضل، للوكالة أن ” العراق سائر نحو مناعة القطيع”. ، لكن حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وصف الأداء الحكومي لمواجهة كورونا بـ”البطيء وغير الفعال”، مشيراً إلى “تقاعس وزارة المالية عن تأمين التخصيصات المالية المطلوبة لوزارة الصحة”، مما تسبب “بارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفايروس”.

وقال الكعبي في بيان، الاثنين الماضي، إن لجنة الصحة والسلامة الوطنية “أهملت وطيلة الأشهر الماضية موضوع توفير وتهيئة مواقع للحجر الصحي للمرضى والملامسين والمشتبه بإصابتهم بالفايروس , ولم تعمل على الاستفادة من تجارب البلدان التي نجحت في مهامها لتطويق الجائحة”.

وحذّر الكعبي من أن “استمرار الحكومة بالتعامل مع هذا الوباء بذات الطريقة التقليدية، سيقودنا إلى انهيار الواقع الصحي بشكل تام” .

وقال طبيب في منظمة أطباء بلا حدود إن “العراق لا يمتلك الإمكانات اللازمة التي تؤهله للتعامل مع أعداد إصابات كبيرة، وهناك احتمال كبير بأن ترتفع نسبة الوفيات نتيجة الإصابة بالفايروس”.

وأضاف الطبيب، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن “الحالة في العراق قد تكون خطيرة “.

وأدت مطالبات القطاع الخاص، وخصوصاً أصحاب الأعمال الصغيرة الذين تضررت مصالحهم بسبب استمرار حظر التجوال، إلى تخفيف إجراءات الحد من الحركة وتقليص ساعات حظر التجوال في وقت يواجه فيه العراق أزمة اقتصادية خانقة.