وزير النفط يوجه شركة نفط ذي قار المباشرة بانشاء مستشفى في سوق الشيوخ

وجه وزير النفط احسان عبد الجبار، الأربعاء، شركة نفط ذي قار المباشرة بانشاء مستشفى في سوق الشيوخ.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إن “وزير النفط احسان عبد الجبار قد اوعز الى ادارة شركة نفط ذي المباشرة فوراً بإنشاء مستشفى في قضاء سوق الشيوخ بسعة (50 ) سرير ويجهز بكافة احتياجاته من الاثاث والمستلزمات الطبية”.

واضاف جهاد ان “وزير النفط اوعز ايضاً بتجهيز مستشفى آخر جديد تم تشيده على نفقة العتبة الحسينية في محافظة ذي قار بسعة (100) سرير، بكافة التجهيزات والمستلزمات الطبية على نفقة شركة نفط ذي قار”.