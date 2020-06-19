اربيل تصدر قرارات عدة بشأن فايروس كورونا

اصدرت غرفة عمليات اربيل لمجابهة فايروس كورونا، الخميس، قرارات عدة منها غلق جزئي لجميع الاسواق والمحال التجارية والاماكن العامة في عموم المحافظة.

وقالت غرفة العمليات في بيان لها، إنه “بسبب سرعة انتشار فايروس كورونا بين المواطنين في عموم محافظة أربيل قررنا تطبيقاً لبيان الصادر من قبل وزارة الداخلية لحكومة اقليم كردستان، يمنع التنقل بين محافظة أربيل وعموم المحافظات لجميع المواطنين حتى ٢٠٢٠/٧/١ الا للحالات المستثنية التي وردت في بيان الوزارة”.

وقررت كذلك “غلق جميع الاسواق والمحال التجارية والاماكن العامة في عموم محافظة اربيل من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة الخامسة فجراً يومياً لغاية ٢٠٢٠/٧/١ ، بما فيها الاسواق الشعبية ومعارض بيع السيارات وساحات بيع الطيور والحيوانات في ايام الجمعة”.

كما قررت “غلق مراكز الالعاب الرياضية والمسابح ومراكز الاستجمام والتدليك والمصائف العامة والمنتزهات والحدائق، وغلق قاعات المناسبة والنوادي الليلية والكافتريات العامة ومحال تدخين الاراجيل ومراكز تعليم اللغات”.

وتابع بيان غرفة العمليات أنه “بعد الاستشارة مع اتحاد علماء المسلمين في اقليم كردستان وبموافقة وزير الاوقاف في حكومة الاقليم بموجب ذلك ستكون المساجد حتى تاريخ ٢٠٢٠/٧/١ مغلقة في عموم محافظة اربيل بما فيه شعائر خطبة يوم الجمعة”.