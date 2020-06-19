السعودية: العدوان التركي والإيراني على العراق يهدد الأمن العربي والإقليمي

دانت الحكومة السعودية اليوم الخميس، ما وصفته “عدوانا مرفوضا” على أراضي العراق من قبل تركيا وإيران، محذرة من خطورته بالنسبة لأمن المنطقة.

وذكرت الخارجية السعودية، في تصريح منشور على حسابها الرسمي في “تويتر”: “ندين ونشجب العدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، ويعد ذلك العدوان تدخلا مرفوضا في شأن دولة عربية وانتهاكا سافرا لأراضيها وتهديدا للأمن العربي والأمن الإقليمي ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية”.

وشددت الوزارة على وقوف المملكة إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحفظ سيادته وأمنه واستقراره.

وجاء هذا على خلفية شن تركيا عملية عسكرية جديدة ضد “حزب العمال الكردستاني” شمال العراق، في خطوة استدعت احتجاجات حكومة بغداد.