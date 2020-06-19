العزاوي: قرار العيساوي بالمثول أمام القضاء شجاع ونتطلع لرد مماثل في تطبيق العدالة دون اي ضغوط

وصف الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، الخطوة التي قام بها الدكتور رافع العيساوي، بالمثول أمام القضاء بالشجاعة المبنية على الثقة بالنفس بالبراءة وعدم ارتكاب أي مخالفة قانونية.

وأكد العزاوي في تصريح صحفي، ان استهداف القيادات السياسية كان علامة بارزة لحقبة مضت تم فيها التأثير على القضاء ، داعياً لفتح صفحة جديدة في هذا الملف قوامها تطبيق القانون دون ضغوط أو املاءات.

وتابع: اذا كان العيساوي قد اقدم على خطوته بهذه الشجاعة، فننتظر ان تقابلها شجاعة مماثلة من قبل القضاء يمحو بها آثار ما سبق، ويطبق العدالة، ويرفع الظلم الذي وقع، مشدداً أن القضاء النزيه هو ركن أساسي لنهضة وتقدم أي دولة، والعراق يجب أن يقدم صورة مشرقة ومشرفة في هذا المجال.