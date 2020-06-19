الكعبي مخاطبا المالية النيابية: ننتظر موقفكم بشأن رواتب الموظفين والمتعينين والعقود والأجور

ردّ حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الخميس على بيان الجنة المالية النيابية بشأن رواتب المتعينين الجدد، مشيرالى الى أن رئاسة المجلس تنتظر كتابا رسميا من اللجنة لبيان موقفها الصريح والواضح تجاه التخصيصات المالية للموظفين والمتعينين الجدد والعقود والاجراء.

وقال الكعبي في بيان ان “رئاسة مجلس النواب تنتظر كتابا رسميا من اللجنة المذكورة لبيان موقفها الصريح والواضح تجاه التخصيصات المالية للموظفين والمتعينين الجدد والعقود والاجراء”.

وقال واوضح ، “سبق وان ارسلنا كتابا رسميا الى الاخوة في اللجنة المالية واوعزنا اليهم بتضمين رواتب الموظفين والمتعاقدين والاجور ضمن فقرة واضحة وصريحة في قانون الاقتراض المحلي والخارجي وصرف تخصيصاتهم المالية التي ستصرف بأثر رجعي”، مشيرا الى أن “رئاسة المجلس تنتظر اجابة اللجنة رسميا وبخلاف ذلك لن نقبل بالبيانات الصحفية التي لا تغني ولا تسّمن”.

واصدرت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، بياناً بشأن رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية وغيرها، مؤكدة أنه سيتم مفاتحة رئاسة مجلس النواب لغرض الإسراع باستحصال موافقة الحكومة العراقية بذلك.