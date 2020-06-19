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المواطنون والتموينية ووزارة التجارة

راصد الطريق

افادت الاخبار انه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي كورونا، وجهت وزارة التجارة بتأجيل استيفاء مبالغ من المواطنين عند توزيع مواد التموينية اعتبارا من الشهر القادم، وتوعّدت بمساءلة المخالفين قانونيا.
متابعون تساءلوا: وهل تسلم المواطنون فعلا في الفترة الاخيرة او سيتسلمون وجبة تموينية؟ فالمعلومات الواردة لا تؤكد ذلك.
مواطنون قالوا: نتسلم 3 – 4 مواد فقط ، سكر وزيت وطحين ورز، والاخير رديء، وهي توزع في 8 اشهر وليس 12 شهرا، وتوزيعها دائما ما يتأخر (احدهم: مثلا استلمت قبل ايام حصة شباط الماضي!) وفي بعض الاشهر يُوزع السكر فقط ، وفي بعضها السكر والزيت.
مسؤولة في وزارة التجارة قالت: اهلي يتسلمون الحصة ، لكن متأخرة شهرا او شهرين. واكدت انها لـ 7 اشهر فقط وليس لـ 12 شهرا في السنة!
أضافت مواطنة متابعة ان الكثير من الناس تعتمد على هذه “الحصة”، وبضمنها الرز رغم رائحته غير الطيبة وشوائبه الكثيرة..

السؤال بعد هذا عن محل توجيه “التجارة” من الاعراب؟
وهل يعني الكثير للمواطنين؟
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جريدة “طريق الشعب” ص1
الجمعة 19/ 6/ 2020

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