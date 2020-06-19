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النزاهة تحبط محاولة الاستحواذ على عقارين بقيمة ثلاثة مليارات دينار في البصرة

أعلنت مديرية تحقيق البصرة في هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، إحباط محاولة للاستحواذ على عقارين تقدر قيمتهما بنحو ثلاثة مليارات دينار باستخدام أوليات مزورة.

وقالت المديرية في بيان إنها “تمكنت من ضبط أوليات عقارين عائدين لأحد المتوفين بمساحة ثلاثة دونمات وبقيمة ثلاثة مليارات دينار”.

وأوضحت، أن “ملاكاتها انتقلت إلى ملاحظية التسجيل العقاري في أبي الخصيب وقامت بضبط أوليات العقارين، إذ قادت تحرياتها إلى وجود تلاعب فيهما؛ لغرض عرضهما للبيع؛ لعدم وجود ورثة شرعيين للمالك عبر أوليات مزورة”.

وأشارت المديرية، إلى “تنظيمها محضر ضبط أصوليا بالمبرزات والأوليات المضبوطة خلال العملية، وتم عرضه على أنظار قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في المحافظة؛ بغية إصدار القرارات المناسبة”.

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