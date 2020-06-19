الى السيد/الكاظمي لاتكن اخر ملوك الاندلس

عبدالامير العبادي

نعم لقد جئت بالوراثة ونتاج سلطة هجينة بل لقيطة لا يعرف لها اب او ام جئت بقطار عرباته

اميركية وماكنة ايرانية وتوزعت فيها مسؤلية القيادة بين دول شتى

لكن الشعب المخدر والصابر المحتسب ربما منحك فرصة

بعد ان رفعت من سقف خطابك نحو الوعود الوطنية

محاولا اثبات انك الرجل القادر على اختصار الزمن وتعويض ما فات من خسائر ودمار لم يشهدها الوطن لقرون

سيدي يقال ان الرجل المتزوج كي يثبت سطوته يقوم بذبح القطه من اول ليلة دخوله ليبسط مقدرته وسطوته ،فهل ذبحت هذه القطة سيدي

يبدو انك لحد الان لم تكمل هذه الدخلة ولم تمسك السكين

ومازلت تنتظر الفرج

سيدي

يجب ان تعرف ان لغتنا التأريخية وفي عاداتنا وتقاليدنا

ان الامام الذي (لا يشور محد يزور)

لذا ياسيادة الرئيس اقولها اليك

كمواطن ولكي تدخل قلوبنا كعراقيين متقلبي المزاج ان تقول كلمتك اذ يفترض وفي هذه الرحلة انك كنت جاهز البرنامج لانك كنت في موقع المسؤلية وكونك كنت اممي النشأة والرؤية فالاجدر بك ان تكون قد امتلكت ناصية وثوب الاسد

نعم وصلت تحت موافقة اطراف السلطة والاحزاب واستجبت لما ارادوه وشكلت الحكومة وهذا اعتبره تكتيك ذكي،

الان وقد استلمت زمام الامور فما عليك الا ان تصنع التمرد

وذلك من خلال اعتماد على وزارتي الدفاع والداخلية والتقارب مع ساحات التظاهر

وقياداته وكذلك قوى التحالف الدولي وعقد صفقة انقلابية موحدة لتنطلق مع الريح لا صدار قوانيين والتي من ديباجتها هو استخدام القوة مع الجهات التي يرفضها الشعب

والبدء بمطاردة من حاول ايذاء

الشعب واعتقد انك تملك كل قوائم هولاء كونك كنت الرجل المخابراتي الاول

اولا :عندما تصدر قرار لا تتراجع عنه

ثانيا؛ليكن اعتمادك على القيادات البطلة والوطنية من القوى العسكرية والامنية والقوى المدنية التي تحمل النضال التأريخي

ثالثا: ابعاد اي قوى لا تحمل الولاء للعراق ولك

رابعا؛ الحد من حركة القوى التي حكمت والاسراع باثارة كل القضايا قانونيا ضدهم

خامسا:الاسراع بتبديل قيادات

المحافظات كافة تحت اثارة ملفاتهم من خلال ما ثبت على البعض منها وتعيين ممن هم خارج الولاءات الحزبية والعشائرية

سادسا ؛ تنصيب قياداة امنية وعسكرية للمحافظات من غير ابناء المحافظة الواحدة حتى لا تكون هناك مجاملات معينة

سابعا:الاستعانة بخبراء الاقتصاد العراقي او العالمي لاصدار قرارات تنعش هذا الاقتصاد المنهار

ثامنا : اعادة تشكيل هيئات الاستثمار وابدالها من اصغر موظف الى اكبرهم كونها فشلت ولم تقدم شيئا وهذا يشمل المحافظات

تاسعا: الاستعانة بالخبرات الاجنبية لتشكيل حكومة الكترونية تنظم كافة الانشطة الاقتصادية

عاشرا: تطبيق مبدا نلسون مانديلا بالعفو العام والبدء بتطبيق خطة قانونية جديدة

تعتمد الرقابة العلمية حيث لا يمكن السيطرة على ما جرى من عمليات فساد واجرام لانه وضع اطنابه في الارض وهذا البحث

اراه استحالة ويؤخر عملية التنمية وتشغل افكارك ودعها

بعد اتخاذ قرارات بابعاد وتجميد كل من تلوث بالفساد والسرقات واصدار قرارات بمنعهم من تولي اي مناصب في الدولة والمضي على تطبيق قانون من اين لك هذا تدريجيا

احدى عشر: الانفتاح على كافة دول العالم وبالذات الدول العربية

اثنى عشر: فتح باب السياحة

بكل اشكالها وجعل عملها بحرية

واسعة وازالة كل القيود عليها

ثالث عشر: اقامة المهرجانات الثقافية بكل اشكالها وفتح اكبر القاعات الثقافية للفن والمسرح

بلا وصاية دينية او عشائرية

اربعةعشر : تطبيق العدالة من خلال توحيد الرواتب والامتيازات بحزمة قانونية واحدة وبالقوة

رابع عشر: والاهم من كل ماورد هو محاكمة قتلة المتظاهرين وتعويض ذوي الضحايا وحصر السلاح بيد الدولة مع اغلاق كافة المقرات المليشياوية ومحاربة العشائر المسلحة وتحريم وجود السلاح بكل اشكاله سواء لدى العشائر او الافراد