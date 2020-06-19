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إيران تستورد بضائع من العراق باستخدام عائدات الطاقة المصدرة اليه

تخطط إيران لاستيراد البضائع من العراق باستخدام مليارات الدولارات من عائدات الغاز والكهرباء العالقة في البلاد بسبب العقوبات الأميركية.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أن “محافظ البنك الايراني عبد الناصر همتي قال لوكالة الانباء الجمهورية الاسلامية التي تديرها الدولة ان البنوك المركزية للدول وقعت يوم الاربعاء اتفاقا للتجارة مع العراق”، ولم يقدم همتي تفاصيل حول نوع أو قيمة أو كمية السلع المتضمنة في الصفقات المستقبلية بموجب الاتفاقية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكاناني إن العراق مدين لإيران على الأقل بـ 800 مليون دولار لواردات الكهرباء، وفي شباط من العام الماضي قالت طهران إن العراق مدين بنحو ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي.

وبحسب بيانات الجمارك الإيرانية، كان العراق ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين في العام المنتهي في اذار 2019، حيث توجه بضائع تبلغ قيمتها حوالي 9 مليارات دولار، في حين بلغت الواردات من العراق 58 مليون دولار فقط.

وطلبت الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني والتي تحد من قدرتها على إجراء معاملات مالية عبر الحدود، من المسؤولين العراقيين بذل جهود للحد من اعتماد البلاد على الطاقة الإيرانية.

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