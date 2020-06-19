إيران تستورد بضائع من العراق باستخدام عائدات الطاقة المصدرة اليه

تخطط إيران لاستيراد البضائع من العراق باستخدام مليارات الدولارات من عائدات الغاز والكهرباء العالقة في البلاد بسبب العقوبات الأميركية.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أن “محافظ البنك الايراني عبد الناصر همتي قال لوكالة الانباء الجمهورية الاسلامية التي تديرها الدولة ان البنوك المركزية للدول وقعت يوم الاربعاء اتفاقا للتجارة مع العراق”، ولم يقدم همتي تفاصيل حول نوع أو قيمة أو كمية السلع المتضمنة في الصفقات المستقبلية بموجب الاتفاقية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكاناني إن العراق مدين لإيران على الأقل بـ 800 مليون دولار لواردات الكهرباء، وفي شباط من العام الماضي قالت طهران إن العراق مدين بنحو ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي.
وبحسب بيانات الجمارك الإيرانية، كان العراق ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين في العام المنتهي في اذار 2019، حيث توجه بضائع تبلغ قيمتها حوالي 9 مليارات دولار، في حين بلغت الواردات من العراق 58 مليون دولار فقط.
وطلبت الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني والتي تحد من قدرتها على إجراء معاملات مالية عبر الحدود، من المسؤولين العراقيين بذل جهود للحد من اعتماد البلاد على الطاقة الإيرانية.