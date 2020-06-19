مدير صحة ديالى يعتدي لفظيا على مراسل صحفي

عبرت إدارة قناة دجلة عن رفضها للشتائم التي طالت مراسلها في ديالى من قبل مدير الصحة الدكتور علي الشاجي، الاسبوع الماضي.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق في اتصال هاتفي مع الزميل المراسل علي أبراهيم انه كان في مهمه صحفية داخل مكتب المدير العام لصحة المحافظة ومكث فيه لمدة ساعتين، للحصول على معلومات بشأن اجراءات العزل الصحي في مشفى ديالى، لكن الشاجي قام بشتمه وقال له بانه لا يتشرف اللقاء به.

وكان قد نشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمصابين بوباء كورونا يتحدثون عن سوء الخدمات المقدمة لهم، طيلة فترة حجرهم، الأمر الذي اثار غضب عدد من المسؤولين عن إدارة الصحة في ديالى.

وترد الى الجمعية العديد من الشكاوي من قبل عدد من المراسلين ضد الشاجي، بعد تعرضهم للشتم والسب بشكل مباشر او عن طريق رسائل نصية بسبب اداء عملهم.

وتدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تكرار مثل هذه التجاوزات بحق الزملاء الصحفيين، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا.

وتطالب الجمعية كافة العاملين في مؤسسات الدولة الى فسح المجال لوسائل الاعلام للكشف عن القضايا التي تشغل الرأي العام، والتعاون معهم بدلا من التجاوز عليهم.