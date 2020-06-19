كشف مصدر امني، الخميس، عن معلومات حول نية الجيش التركي شن هجوم بري واسع في شمال العراق.

وقال المصدر ان “العملية التركية لا يمكن اعتبارها توغلاً داخل الأراضي العراقية، كون الجيش التركي موجوداً فعلاً داخل الإقليم بعمق يصل إلى 40 كيلومتراً، ضمن مناطق سيدكان، وسوران، وأجزاء من برزان ونيروه ريكان، التابعة لقضاء العمادية، فضلاً عن منطقة بامرني التي تحوي مطاراً عسكرياً صغيراً، كان يستخدمه الجيش العراقي خلال المعارك مع الإيرانيين، وتمّ الاستيلاء عليه من قبل القوات التركية التي تقيم فيه”.

واضاف ان “القوات التركية أقامت عشرات الثكنات والمواقع العسكرية الصغيرة داخل 30 قرية حدودية عراقية، وتتوغل من وقت لآخر داخل ناحية بروري باله، وشيلادزي، شرقي دهوك وشمالي أربيل”، لافتا الى ان “جملة من المؤشرات في عمليات وتحركات الجيش التركي الأخيرة تشير إلى احتمال تنفيذه هجوماً برياً واسعاً لاستهداف نواة حزب العمال الكردستاني الرئيسة، وهي سلسلة جبال قنديل، على امتداد يصل لأكثر من 70 كيلومتراً من المناطق الجبلية الوعرة”.

فبعدما نجح في السيطرة على القرى الحدودية العراقية وإبعاد تأثير مسلحي الحزب، يطوّق الجيش التركي من الجانبين الشرقي والشمالي مناطق قنديل، ضاغطاً باتجاه مواقع الحزب قرب العمادية والزاب وزاخو، وفي الوقت نفسه يقصف مخمور وسنجار ضمن محافظة نينوى.