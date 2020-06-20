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الاتحاد الوطني الكردستاني يدعو إلى حل حكومة الإقليم

اتهم عضو المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني آراس شيخ جنكي، الجمعة، حكومة إقليم كردستان بـ”الفشل” في أداء مهامها، داعياً رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى العمل على حلها تمهيداً لإنتخاب حكومة طوارئ.
وقال شيخ جنكي في بيان “ندعو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى تعزيز التفاهم المشترك حيال القضايا والمسائل الراهنة في ظل تفاقم الأزمات الإقتصادية والمالية والصحية التي يمر بها إقليم كردستان ودول المنطقة والعالم”، مشيراً إلى أن “دعوته تشمل حركة التغيير وبقية الأحزاب الكردية”.

وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني دشن مرحلة جديدة عقب انتهاء مؤتمره الأخير الذي انتهى إلى انتخاب قيادة جديدة للحزب، وهي حريصة كل الحرص على التصدي للإزمات القائمة بمسؤولية بغية معالجة معاناة الشعب الكردي جراء الشحة المالية وانتشار جائحة فايروس كورونا وتوقف النشاط التجاري والاقتصادي”، مشدداً على “ضرورة العمل منذ اليوم على إيجاد البدائل لغرض تحسين المستوى المعاشي للمواطنين”.

واتهم جنكي، “حكومة الإقليم بالفشل في إداء مهامها”، مطالباً رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بـ”العمل على حلها تمهيداً لإنتخاب حكومة طوارئ جديدة قادرة على الخروج بالإقليم وشعبه من سلسلة الأزمات الحالية”.

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