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الصحة: تسجيل 1635 إصابة جديدة بفايروس كورونا و872 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 1635 إصابة جديدة بفايروس كورونا و872 حالة شفاء من الوباء.
وذكرت الوزارة في بيان انه “تم فحص (١١٢٢٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٢٥١٩٢)”.

وأضافت أن “مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم (١٦٣٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ٣٠٢
بغداد / الكرخ ١٧٧
مدينة الطب ٣٨
النجف الأشرف ٧٥
االسليمانية ١٧٣
أربيل ٤٧
دهوك ٤
كربلاء ٦٧
كركوك ٦٧
ديالى ٤٤
واسط ١٠٣
البصرة ٩٧
ميسان ١١٠
بابل ١٥٤
الديوانية ٦٤
ذي قار ٦٣
الانبار ٢٧
نينوى ٨
صلاح الدين ١٥

وأوضحت الوزارة، أن “حالات الشفاء بلغت ٨٧٢ حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة ١٤٠
بغداد الكرخ ١٩٦
مدينة الطب ٣٧
النجف ٤٣
السليمانية ٢٣
اربيل ٦٧
دهوك ٤
كربلاء ٣٨
كركوك ٩
ديالى ٢
واسط ٦٩
البصرة ٤٣
ميسان ٧٠
بابل ٤٦
ذي قار ٢٥
الديوانية ٣٣
الانبار ١١
نينوى ٦
صلاح الدين ١٠

وأكدت أن “الوفيات بلغت ٦٩ حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة ١٥
بغداد الكرخ ٦
مدينة الطب ٩
النجف ٢
السليمانية ٧
كربلاء ١
كركوك ٤
ديالى ٢
واسط ٣
البصرة ٤
ميسان ١
بابل ٢
الديوانية ٧
ذي قار ٤
الانبار. ١
صلاح الدين ١

وأشارت الوزارة، إلى أن “مجموع الإصابات بلغ ٢٧٣٥٢، ومجموع حالات الشفاء ١٢٢٠٥، والراقدين الكلي ١٤٢٢٢، أما الراقدين في العناية المركزة ٢٠٠، ومجموع الوفيات ٩٢٥”.

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