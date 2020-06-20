العدل تؤكد مجددا: السجون خالية من اية اصابات بكورونا

اكدت وزارة العدل، السبت، خلو السجون من أي اصابات بفايروس كورونا، بينما ارسلت الى مجلس الوزراء قائمة مكونة من 1527 سجينا من الكبار والاحداث ممن تنطبق عليهم شروط الافراج الشرطي.

وقال وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان “وزارته تؤكد خلو جميع السجون والمعتقلات التابعة لها من الاصابات بفايروس كورونا سواء للكبار او الاحداث”، لافتا الى أن “عمليات التعقيم والتعفير تجري بشكل مستمر على مدار اليوم وباشراف من منظمات وجهات دولية معنية بحقوق الانسان، فضلا عن تطبيق جميع آليات وشروط الوقاية”.

ونبه وكيل الوزارة على ان وزارته ” انجزت مشروع تأهيل وتجديد سجن بغداد المركزي بطاقة استيعابية 3 آلاف سجين ليكون سجناً نموذجياً بحسب المعايير الدولية”، موضحا أن “الوزارة ستعمل على افتتاحه حال انتهاء الاجراءات الفنية والادارية اللازمة”.