Posted on by

القبض على متهم اغتصب طفلة بعمر خمس سنوات في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، عن القبض على متهم أقبل على اغتصاب طفلة بعمر خمس سنوات في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان “بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بتعرض ابنتة البالغة من العمر خمسة سنوات للاغتصاب من قبل شخص مجهول في منطقة الدوانم ب‍بغداد، شكلت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية فريق فني للتحقيق بالقضية، وبعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة كاميرات المراقبة تم إلقاء القبض على الجاني في منطقة الشعلة”.

واضافت ان “بعد التحقيق الابتدائي معه اعترف بقيامة بجريمتة النكراء، حيث تم تدوين أقواله وإحالته الى الجهات المختصة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close