القبض على متهم اغتصب طفلة بعمر خمس سنوات في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، عن القبض على متهم أقبل على اغتصاب طفلة بعمر خمس سنوات في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان “بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين بتعرض ابنتة البالغة من العمر خمسة سنوات للاغتصاب من قبل شخص مجهول في منطقة الدوانم ب‍بغداد، شكلت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية فريق فني للتحقيق بالقضية، وبعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة كاميرات المراقبة تم إلقاء القبض على الجاني في منطقة الشعلة”.

واضافت ان “بعد التحقيق الابتدائي معه اعترف بقيامة بجريمتة النكراء، حيث تم تدوين أقواله وإحالته الى الجهات المختصة”.