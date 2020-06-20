المالكي لوزير الخارجية: من الضروري التصدي للمحاولات التي تستهدف انتهاك حُرمة البلاد

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووزير الخارجية فؤاد حسين، الجمعة، التصعيد العسكري الأخير على الحدود العراقية، فيما أكد المالكي على ضرورة التصدي للمحاولات التي تستهدف انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها.

وقال مكتب المالكي في بيان إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، مساء اليوم وزير الخارجية الجديد فؤاد حسين، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية والتصعيد العسكري الأخير على الحدود العراقية”.

وأضاف البيان، أن الطرفين ناقشا “المشاكل والتحديات التي تواجه البلد بشكل عام والحكومة بشكل خاص، وتداعيات وباء كورونا والوضع الاقتصادي والسياسي والإجراءات الحكومية ببناء هياكل الوزارات والهيئات وتعزيزها بالدرجات العليا الكفوءة وإشراك جميع الكتل والمكونات في إدارة هذه المؤسسات”.

ونقل البيان عن المالكي تأكيده على “ضرورة التصدي للمحاولات التي تستهدف انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها مع عدم السماح لاستخدام أراضي العراق مَقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بدول الجوار”، داعيا إلى “تعزيز علاقات العراق مع العالم على وفق مبدأ تفعيل المصالح المُشترَكة، وتحقيق التوازن في مواقف العراق إزاء قضايا المنطقة، والعالم”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب البيان، أن “وزارة الخارجية ستسعى إلى فتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك، والتنسيق بمُختلِف المجالات ولاسيّما الاستثمار، والتبادل التجاريّ، وإعادة الإعمار”.