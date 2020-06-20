انخفاض نسبة الاملاح في اهوار العراق

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن إنخفاض نسبة التراكيز الملحية في منطقة الاهوار الوسطى جنوبي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن “مؤشرات قياس الاملاح أظهرت أنخفاض نسبة التراكيز الملحية في منطقة الاهوار الوسطى الى مستويات طبيعية في بعض المواقع وفي نهر الفرات منطقة الجبايش وبالقرب من السدة القاطعة وفي المدينة وعلى طول شط العرب من القرنة الى مركز مدينة البصرة”.

وتوقعت الوزارة، “إستمرار هذا الانخفاض في الايام القادمة نتيجة دفع كميات جيدة من المياه العذبة في نهري دجلة والفرات، إضافة الى إتخاذ إجراءات ميدانية بنصب محطات الضخ على منطقة زجري في الاهوار الوسطى ومحطة ضخ أخرى على نهاية نهر عنتر لسحب المياه الاسنه من نهري عنتر والداير في المدينة”.

ورجحت الوزارة، أن “يؤدي هذا الاجراء الى إنخفاض نسبة الاملاح في نهر الفرات بقضاء المدينة”.