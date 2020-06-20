بينها غلق المداخل ومنع التجمعات.. محافظ نينوى يصدر 6 توجيهات

أصدر محافظ نينوى نجم الجبوري، الجمعة، 6 توجيهات للوقاية من فايروس كورونا من بينها غلق جميع مداخل المحافظة اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر، ومنع التجمعات البشرية منعاً باتاً.

وقال الناطق الرسمي باسم الخلية في بيان إن “محافظ نينوى رئيس خلية الازمة نجم الجبوري وجه بغلق جميع مداخل محافظة نينوى بشكل تام ومنع دخول اي شخص اليها منعا باتا اعتبارا من صباح يوم غد وحتى اشعار اخر، وعدم استقبال الوافدين من خارج العراق في الوقت الحاضر إلى محافظة نينوى”.

وأضاف أنه “تقرر الطلب من قادة العمليات توجيه قادة التشكيلات بحجر الحالات المشتبه بها لأفراد القوات المسلحة في ثكناتهم العسكرية مع أخذ تعهدات من الآمرين بالالتزام بحجر المشتبه بهم لحين ظهور نتائج الفحص المختبري PCR”.

ودعا الناطق باسم خلية الأزمة، المواطنين في مدينة الموصل إلى “البقاء في منازلهم أثناء ساعات حظر التجوال (وحتى في اوقات رفع الحظر ) قدر الإمكان وعدم الخروج الا للحالات الطارئة لخطورة الوضع”.